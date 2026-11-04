Chuyển đổi số
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Thanh Ba hoàn thành gắn mã QR tra cứu thông tin tại 22/22 thôn

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, xã Thanh Ba đã hoàn thành việc gắn mã QR tra cứu thông tin hành chính tại 22/22 thôn (đạt tỷ lệ 100%). Đến nay, toàn bộ các mã QR đã được hoàn thiện và gắn tại nhà văn hóa thôn, tạo thêm một kênh thông tin thuận tiện, thiết thực phục vụ Nhân dân.

Điểm nổi bật của mô hình là việc ứng dụng công nghệ số vào cung cấp thông tin hành chính tại cơ sở. Tại các nhà văn hóa thôn, mã QR được bố trí ở vị trí thuận tiện, dễ quan sát, giúp người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh quét mã để truy cập, tra cứu các thông tin cần thiết.

Thanh Ba hoàn thành gắn mã QR tra cứu thông tin tại 22/22 thôn100% nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Thanh Ba đã được gắn mã QR tra cứu thông tin.

Thông qua mã QR, người dân có thể tiếp cận các thông tin hành chính của thôn như: thông tin chung về địa bàn dân cư, cơ cấu tổ chức, người phụ trách, các nội dung thông báo, hướng dẫn và những thông tin cần thiết khác phục vụ đời sống, sinh hoạt của cộng đồng. Đây cũng là phương thức đổi mới trong công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở, góp phần đưa thông tin chính thống đến với người dân nhanh chóng, công khai và thuận tiện hơn.

Thanh Ba hoàn thành gắn mã QR tra cứu thông tin tại 22/22 thôn

Người dân xã Thanh Ba quét mã QR để tra cứu thông tin.

Một trong những ưu điểm của mô hình là khả năng cập nhật, bổ sung nội dung thông tin trên nền tảng số. Khi có thay đổi, các thông tin có thể được điều chỉnh, bổ sung mà không cần phải thay mới mã QR tại các nhà văn hóa. Qua đó, vừa tiết kiệm chi phí, vừa bảo đảm tính liên tục, lâu dài và hiệu quả trong quá trình khai thác, sử dụng.

Việc hoàn thành triển khai tại 22/22 thôn đánh dấu kết quả bước đầu trong ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý, cung cấp thông tin và thể hiện quyết tâm của xã Thanh Ba trong việc đổi mới phương thức phục vụ Nhân dân, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và đối tượng thụ hưởng của chuyển đổi số.

Quốc Hội


Quốc Hội

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thanh Ba Nhà văn hóa Cung cấp thông tin Điện thoại thông minh Phục vụ nhân dân quét mã QR Ứng dụng Tuyên truyền Mô hình Chủ trương
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trung Sơn hướng tới nền hành chính phục vụ

Trung Sơn hướng tới nền hành chính phục vụ
2026-11-03 08:15:00

baophutho.vn Là xã miền núi có địa bàn rộng, dân cư phân bố thưa, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 99,9% dân số, Trung Sơn đứng trước không ít khó khăn trong...

Chuyển đổi số - Chuyển đổi tư duy

Chuyển đổi số - Chuyển đổi tư duy
2026-11-01 09:14:00

baophutho.vn Giữa núi rừng Vân Sơn, chuyển đổi số đang mở ra hướng đi mới cho một vùng đất từng ít người biết đến. Không chỉ quảng bá tiềm năng địa phương,...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long