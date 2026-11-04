Thanh Ba hoàn thành gắn mã QR tra cứu thông tin tại 22/22 thôn

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Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, xã Thanh Ba đã hoàn thành việc gắn mã QR tra cứu thông tin hành chính tại 22/22 thôn (đạt tỷ lệ 100%). Đến nay, toàn bộ các mã QR đã được hoàn thiện và gắn tại nhà văn hóa thôn, tạo thêm một kênh thông tin thuận tiện, thiết thực phục vụ Nhân dân.
Điểm nổi bật của mô hình là việc ứng dụng công nghệ số vào cung cấp thông tin hành chính tại cơ sở. Tại các nhà văn hóa thôn, mã QR được bố trí ở vị trí thuận tiện, dễ quan sát, giúp người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh quét mã để truy cập, tra cứu các thông tin cần thiết.
100% nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Thanh Ba đã được gắn mã QR tra cứu thông tin.
Thông qua mã QR, người dân có thể tiếp cận các thông tin hành chính của thôn như: thông tin chung về địa bàn dân cư, cơ cấu tổ chức, người phụ trách, các nội dung thông báo, hướng dẫn và những thông tin cần thiết khác phục vụ đời sống, sinh hoạt của cộng đồng. Đây cũng là phương thức đổi mới trong công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở, góp phần đưa thông tin chính thống đến với người dân nhanh chóng, công khai và thuận tiện hơn.
Người dân xã Thanh Ba quét mã QR để tra cứu thông tin.
Một trong những ưu điểm của mô hình là khả năng cập nhật, bổ sung nội dung thông tin trên nền tảng số. Khi có thay đổi, các thông tin có thể được điều chỉnh, bổ sung mà không cần phải thay mới mã QR tại các nhà văn hóa. Qua đó, vừa tiết kiệm chi phí, vừa bảo đảm tính liên tục, lâu dài và hiệu quả trong quá trình khai thác, sử dụng.
Việc hoàn thành triển khai tại 22/22 thôn đánh dấu kết quả bước đầu trong ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý, cung cấp thông tin và thể hiện quyết tâm của xã Thanh Ba trong việc đổi mới phương thức phục vụ Nhân dân, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và đối tượng thụ hưởng của chuyển đổi số.
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