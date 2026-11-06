Chuyển đổi số trong công tác tư pháp ở Thượng Long

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ số và đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xã Thượng Long từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp, chất lượng phục vụ người dân. Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã xếp thứ 19/148 xã, phường về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,8%, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, thúc đẩy xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Xã Thượng Long tổ chức Hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ngay từ đầu năm, UBND xã Thượng Long đã ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính và hòa giải ở cơ sở. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đúng quy định.

Trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, xã duy trì giải quyết hồ sơ kịp thời, đúng thẩm quyền. 9 tháng đầu năm, xã thực hiện cải chính hộ tịch cho 23 trường hợp; đăng ký khai sinh 221 trường hợp, khai tử 58 trường hợp, kết hôn 75 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân cho 93 trường hợp và cấp 867 bản sao trích lục hộ tịch; thực hiện chứng thực cho 3.248 trường hợp bản sao từ bản chính, 756 trường hợp chứng thực hợp đồng, giao dịch và 447 trường hợp chứng thực chữ ký.

Cùng với đó, xã đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện nghiêm cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, công khai, minh bạch quy trình giải quyết hồ sơ. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã công khai 384 TTHC, trong đó có 278 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 106 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến được tăng cường, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã tiếp nhận 3.101 hồ sơ, trong đó giải quyết 3.004 hồ sơ, đạt 96,9% tổng số hồ sơ tiếp nhận. Đáng chú ý, có 2.681 hồ sơ được giải quyết trước hạn, chiếm 89,25%; tỷ lệ hồ sơ số hóa đạt 99,8%. Kết quả này góp phần đưa Thượng Long xếp thứ 19/148 xã, phường về cải cách TTHC trong 9 tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, xã chú trọng đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng đa dạng, dễ tiếp cận. Các văn bản, tài liệu, file âm thanh do Sở Tư pháp biên soạn được phổ biến đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép qua hệ thống loa truyền thanh, hội nghị của xã và khu dân cư, sinh hoạt đoàn thể, hoạt động ngoại khóa ở trường học và các trang mạng xã hội Facebook, Zalo do UBND xã quản lý. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được duy trì với 15 tổ hòa giải. Từ đầu năm đến nay, các tổ đã tiến hành hòa giải 5 vụ việc, trong đó, hòa giải thành 4 vụ, 1 vụ chuyển cơ quan có thẩm quyền tiếp tục giải quyết. Hoạt động hòa giải góp phần tháo gỡ mâu thuẫn, hạn chế tranh chấp phát sinh, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Khiêm - Chủ tịch UBND xã Thượng Long, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính, tư pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được địa phương quan tâm thực hiện. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, xã tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết TTHC, bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục, thông suốt, hiệu quả; đồng thời, tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, quyết tâm không để xảy ra tình trạng hồ sơ chậm muộn, quá hạn.

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, xã Thượng Long xác định cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số và nâng cao trách nhiệm công vụ là giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác tư pháp. Qua đó, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, xây dựng chính quyền cơ sở công khai, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quỳnh Chi