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Tập huấn thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử

Ngày 5/11, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, nhằm thống nhất quy trình thực hiện, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức Đảng.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và cán bộ được giao nhiệm vụ triển khai, thực hiện các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

Tập huấn thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tửCác đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn quy trình, thao tác thực hiện 4 thủ tục hành chính, gồm: Thu, nộp đảng phí; lấy ý kiến nhận xét của tổ chức đảng nơi cư trú; chuyển sinh hoạt Đảng chính thức và chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời.

Nội dung tập huấn tập trung vào cách thức thực hiện, xử lý các tình huống phát sinh trong thu, nộp đảng phí; quy trình lấy ý kiến nhận xét đảng viên nơi cư trú phục vụ công tác đánh giá, xếp loại và công tác cán bộ; thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng đối với các trường hợp theo quy định.

Tập huấn thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tửHội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính của Đảng được nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần chuẩn hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên và thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan, tổ chức Đảng.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thủ tục hành chính tỉnh Phú Thọ Nâng cao hiệu quả công tác Thống Nhất Ban tổ chức tỉnh ủy Hội nghị trực tuyến Môi trường ứng dụng công nghệ thông tin Văn phòng tỉnh ủy Công tác cán bộ
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