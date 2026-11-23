Nhân Nghĩa gỡ khó trong chuyển đổi số

Là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, Nhân Nghĩa còn gặp nhiều trở ngại trong chuyển đổi số do hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, kỹ năng số của một bộ phận người dân còn hạn chế. Trước thực tế đó, địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, từng bước thúc đẩy xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

Đẩy mạnh xây dựng chính quyền số

Một trong những nỗ lực đáng ghi nhận của Nhân Nghĩa là từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành trên nền tảng công nghệ số.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Bùi Văn Kiên - Chánh Văn phòng Đảng ủy xã cho biết, Đảng ủy, UBND xã quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống máy tính, thiết bị văn phòng và đường truyền Internet tại trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước được triển khai, góp phần bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.

Địa phương cũng từng bước đưa các thủ tục hành chính của Đảng lên môi trường điện tử. Qua đó, hướng dẫn các chi, đảng bộ và đảng viên thực hiện một số thủ tục như chuyển sinh hoạt Đảng chính thức, tạm thời, lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Cùng với đầu tư hạ tầng, xã chú trọng ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp và các nền tảng số dùng chung. Việc tạo lập hồ sơ, tài liệu điện tử, gửi nhận và xử lý văn bản trên môi trường mạng ngày càng đi vào nền nếp, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm sử dụng văn bản giấy, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Đến nay, Đảng ủy xã được cấp 13 chữ ký số công vụ; một số cán bộ, công chức bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ soạn thảo văn bản, phục vụ công tác chuyên môn.

Trong cải cách hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được quan tâm đầu tư, nâng cấp phòng làm việc, trang bị máy bấm số và màn hình hiển thị số thứ tự, tạo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch. Nhân lực, trang thiết bị và hạ tầng mạng cơ bản đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.

Từ ngày mùng 1/1 đến 13/11/2026, xã tiếp nhận 3.311 hồ sơ, đã giải quyết trước và đúng hạn 3.161 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ được số hoá đạt 99%, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 100%. Một số lĩnh vực như đăng ký kinh doanh, chính sách người có công có tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn đạt 100%.

Lan tỏa kinh tế số, phát triển xã hội số

Không chỉ tập trung xây dựng chính quyền số, Nhân Nghĩa xác định phát triển kinh tế số là hướng đi quan trọng nhằm mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo cơ hội phát triển cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Trên địa bàn xã hiện có 4 doanh nghiệp và 8 hợp tác xã đang hoạt động. UBND xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với doanh nghiệp viễn thông hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý bán hàng; khuyến khích các cơ sở sản xuất tham gia sàn thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Thanh toán không dùng tiền mặt được các cửa hàng kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã áp dụng ngày càng phổ biến.

Thực tế cho thấy, việc ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh có những chuyển biến tích cực. Nhiều hộ sản xuất, kinh doanh sử dụng Facebook, TikTok, Zalo để giới thiệu, bán hàng trực tuyến; thanh toán không dùng tiền mặt trở nên phổ biến. Đáng chú ý, đã có 2 hợp tác xã sử dụng tem truy xuất nguồn gốc bằng mã QR Code và thực hiện giao dịch qua các sàn thương mại điện tử. Qua đó, giúp các cơ sở mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, nâng cao tính minh bạch và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương.

Trong phát triển xã hội số, Nhân Nghĩa chú trọng tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”. Các xóm đẩy mạnh tuyên truyền tại các cuộc họp dân, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của phong trào, từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong học tập, lao động và đời sống.

Hiện nay, tỷ lệ người dân trong độ tuổi trưởng thành có kiến thức cơ bản và kỹ năng về chuyển đổi số, sử dụng thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng nền tảng chiếm 95%. Số người trong độ tuổi trưởng thành được xác nhận phổ cập tri thức về chuyển đổi số, kỹ năng số trên nền tảng VNeID đạt 72%. Người dân từng bước làm quen với các tiện ích công nghệ, chủ động hơn trong thực hiện thủ tục hành chính và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trên môi trường điện tử.

Để việc phổ cập kỹ năng số đạt hiệu quả thiết thực, UBND xã đã thành lập 1 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã và 22 Tổ công nghệ số cộng đồng tại các xóm. Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử và các nền tảng số thiết yếu.

Trong 9 tháng năm 2026, các Tổ công nghệ số cộng đồng đã phối hợp hướng dẫn đảng viên tại các chi bộ cơ sở cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử; tổ chức 22 điểm cài đặt, tích hợp bảo hiểm an sinh xã hội cho người dân tại các nhà văn hóa xóm. Đồng thời, triển khai hướng dẫn tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, cài đặt chữ ký số công cộng như VNPT SmartCA, MySign. Những hoạt động này góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, nhất là những người còn hạn chế về kỹ năng số.

Dương Liễu