Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc kiểm điểm rõ trách nhiệm, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 27/11, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 6 của Tỉnh ủy dự, chỉ đạo hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2026, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc thực hiện nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công. Đơn vị đã tổ chức triển khai 254 dự án đầu tư xây dựng và 11 nhiệm vụ, đồ án quy hoạch với tổng mức đầu tư hơn 49.000 tỷ đồng. Trong đó, 107 dự án đang thi công; 92 dự án đã hoàn thành, đang thực hiện các thủ tục quyết toán; 33 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tập thể lãnh đạo Ban nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, một số dự án triển khai còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chưa đáp ứng yêu cầu; việc kiểm tra, đôn đốc nhà thầu và xử lý vi phạm tiến độ có thời điểm chưa quyết liệt.

Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, ảnh hưởng đến kết quả giải ngân chung của tỉnh. Theo báo cáo kiểm điểm, đến thời điểm đánh giá, Ban đã giải ngân hơn 2.685 tỷ đồng trên tổng số hơn 4.984 tỷ đồng, đạt 53,86%. Riêng kế hoạch vốn năm 2026 đã giải ngân hơn 1.986 tỷ đồng trên tổng số hơn 3.597 tỷ đồng, đạt 55,23%.

Nguyên nhân chủ yếu do những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, giá vật liệu và điều kiện thi công; công tác đôn đốc và phối hợp tháo gỡ vướng mắc có thời điểm chưa kịp thời.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu tập thể lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn, khách quan, không nể nang, né tránh. Trong đó, cần tập trung làm rõ những nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm, nhất là trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cá nhân đồng chí Giám đốc Ban trong công tác chỉ đạo, điều hành giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban làm rõ trách nhiệm trong từng khâu, từ phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc đến xử lý những khó khăn, vướng mắc tại các dự án; xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị và những vấn đề cần báo cáo cấp có thẩm quyền. Các đồng chí Phó Giám đốc phải giải trình cụ thể theo lĩnh vực, dự án được phân công; người đứng đầu phải thể hiện rõ trách nhiệm đối với những hạn chế, khuyết điểm của đơn vị.

Đồng chí nhấn mạnh, sau kiểm điểm, Ban cần xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm với giải pháp cụ thể, phân công rõ người phụ trách, xác định tiến độ và thời hạn hoàn thành đối với từng dự án. Trọng tâm là tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phấn đấu nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần hoàn thành kế hoạch giải ngân chung của tỉnh.

Thúy Hường