Đảng ủy xã Liên Hòa kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2026

Ngày 27/11, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Liên Hòa tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ban Đảng của Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Liên Hòa thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; duy trì thực hiện quy chế làm việc, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số. Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ xã ban hành 186 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo, dân vận; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết đạt trên 94%. Đảng bộ xã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/ĐU ngày 13/11/2026 về nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo UBND xã và các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Kết quả, 16/16 chỉ tiêu đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 64,4 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 650 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 20/11 đạt trên 115% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,53%.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy xã thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở các chi bộ khu dân cư còn khó khăn; năng lực, kỹ năng số của một bộ phận cấp ủy viên, bí thư chi bộ chưa đáp ứng yêu cầu; công tác kiểm tra, giám sát tại một số tổ chức đảng chưa được quan tâm đúng mức. Việc giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn hồ sơ chậm muộn, chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực ghi nhận công tác chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, bảo đảm đầy đủ, chi tiết và nghiêm túc.

Đồng chí đề nghị tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung làm rõ tinh thần đoàn kết, thống nhất; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ phát sinh trong năm. Đồng thời, cần thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kết quả khắc phục những khuyết điểm đã được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

Đối với kiểm điểm cá nhân, cần bám sát các quy định, hướng dẫn, làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm nêu gương, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm cá nhân đối với kết quả lãnh đạo, chỉ đạo chung của tập thể. Đồng chí yêu cầu việc kiểm điểm phải bảo đảm nghiêm túc, thực chất, đúng trình tự, tiến độ theo yêu cầu của Tỉnh ủy; tiến hành kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Liên Hòa tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo kiểm điểm, xác định rõ phương hướng, giải pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới.

Thúy Hường