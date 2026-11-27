Việt Nam chủ trì Hội nghị cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11: Khẳng định vai trò nòng cốt thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong

Ngày 28/11 tới đây, tại Hà Nội, Việt Nam sẽ chủ trì Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 với sự tham dự của lãnh đạo các nước trong khu vực và Tổng Thư ký ASEAN.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng chủ trì họp báo quốc tế thông tin về Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và ACMECS lần thứ 11 ngày 26/11 tại Hà Nội. Ảnh: Minh Duy

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng nhằm củng cố tình đoàn kết, gắn kết chiến lược và nâng tầm hợp tác tiểu vùng Mekong trong bối cảnh cục diện thế giới nhiều biến động.

Tại cuộc họp báo ngày 26/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết hai hội nghị cấp cao thường kỳ theo chu kỳ 2 năm một lần này diễn ra trong một giai đoạn có tính bước ngoặt sâu sắc.

Tình hình thế giới và khu vực đang trải qua những biến động nhanh chóng, khó lường, đan xen cả thời cơ bứt phá lẫn các thách thức hết sức gay gắt. Bên cạnh nhu cầu phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, các quốc gia tiểu vùng Mekong đang phải đối mặt trực tiếp với hàng loạt vấn đề an ninh phi truyền thống mang tính xuyên biên giới như: biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, suy giảm tài nguyên nguồn nước và tội phạm mạng.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới cả về nội dung lẫn phương thức hợp tác tiểu vùng. Các quốc gia thành viên đều thể hiện sự coi trọng đặc biệt và đặt nhiều kỳ vọng vào hai kỳ Hội nghị cấp cao lần này tại Hà Nội.

Các nước mong muốn lãnh đạo cấp cao sẽ thống nhất được những định hướng mang tính chiến lược, tạo ra bước chuyển thực chất trong việc triển khai các chương trình trọng điểm, từ đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.

Hội nghị ghi nhận sự khẳng định tham dự đông đủ của các Nhà Lãnh đạo cấp cao: Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và đại diện nhiều đối tác phát triển, tổ chức quốc tế lớn.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng chủ trì họp báo quốc tế thông tin về Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và ACMECS lần thứ 11 ngày 26/11 tại Hà Nội. Ảnh: Minh Duy

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, bám sát chủ đề chính của hai hội nghị, bao gồm “Kết nối Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam: Phát huy tiềm năng, kiến tạo tương lai thịnh vượng chung” (CLMV 12) và “Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững” (ACMECS 11), các nước thành viên đạt được sự nhất trí cao đối với 3 nhóm ưu tiên chiến lược lớn.

Thứ nhất, gia tăng kết nối chiến lược và mở rộng không gian phát triển là ưu tiên hàng đầu nhằm thúc đẩy hạ tầng giao thông, thương mại, đầu tư, logistics, chuyển đổi số, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Việc kết nối đồng bộ không chỉ giúp tối ưu hóa tiềm năng kinh tế của từng nước mà còn mở ra không gian phát triển chiến lược mới cho toàn tiểu vùng, cắt giảm chi phí giao dịch và tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh xuyên biên giới.

Thứ hai, ứng phó hiệu quả với các thách thức chung và an ninh nguồn nước sẽ được lãnh đạo các nước tập trung thảo luận sâu rộng về cơ chế phối hợp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái và đặc biệt là quản lý, sử dụng bền vững, công bằng tài nguyên nước sông Mekong. Đây được xác định là yếu tố quan trọng để bảo đảm sinh kế lâu dài, an ninh lương thực và an ninh năng lượng cho hàng chục triệu người dân sinh sống dọc lưu vực sông.

Thứ ba, các cơ chế CLMV và ACMECS sẽ đẩy mạnh liên kết với các chương trình phát triển của ASEAN, thu hút sự đồng hành của các đối tác lớn và các tổ chức tài chính quốc tế.

Sự gắn kết này giúp tạo sự cộng hưởng về nguồn lực và sáng kiến, đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2045, bảo đảm không một quốc gia hay tiểu vùng nào bị bỏ lại phía sau.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, việc đảm nhận vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác CLMV năm 2026 và đăng cai tổ chức hai hội nghị cấp cao quan trọng tại Hà Nội vừa là vinh dự, trách nhiệm to lớn, vừa là cơ hội chiến lược để Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chủ động và tích cực trong hợp tác tiểu vùng Mekong, khu vực có ý nghĩa an ninh và phát triển hàng đầu đối với Việt Nam.

Đây cũng là bước cụ thể hóa sinh động đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, phát huy vai trò trọng yếu của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thông qua việc tổ chức thành công các hội nghị, Việt Nam hướng tới việc củng cố sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị, tăng cường sự tin cậy chính trị giữa các nước Mekong, đồng thời tạo dựng các dư địa tăng trưởng mới phục vụ đắc lực cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ trưởng cho biết, dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Trưởng Ban tổ chức, công tác chuẩn bị đã được triển khai hết sức bài bản, đồng bộ và khẩn trương, nhận được sự đánh giá rất cao từ tất cả các nước thành viên.

Với sự đồng thuận cao của các quốc gia Mekong và tinh thần trách nhiệm, chủ động của Việt Nam, hai Hội nghị cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11 hứa hẹn mở ra một chương mới cho hợp tác tiểu vùng, biến những tiềm năng thành hiện thực thịnh vượng chung cho toàn khu vực.

Theo nhandan.vn