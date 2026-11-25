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Tính đến thời điểm này, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 7.962 đảng viên mới, đạt 101,63% kế hoạch năm 2026, vượt 1,63% so với chỉ tiêu đề ra. Đây là kết quả tích cực, minh chứng cho những giải pháp hữu hiệu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy cơ sở trong thực hiện công tác phát triển đảng viên.
Thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ xã Lai Đồng sớm hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026.
Năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đã ban hành Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 15/01/2026 về “Tăng cường phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh”.
Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, giao chỉ tiêu gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, tạo nguồn phát triển đảng tại chỗ theo phương châm “từ sớm, từ xa”. Cách làm này giúp chủ động nguồn phát triển đảng viên, không bị động theo phong trào; rõ trách nhiệm từng cấp ủy, người đứng đầu; nâng cao chất lượng, hạn chế chạy theo số lượng.
Cùng với đó, nhiều chi bộ, đảng bộ trong tỉnh thực hiện mô hình “đảng viên kèm cặp - chi bộ theo dõi - đánh giá định kỳ” trong tạo nguồn và phát triển đảng viên. Quy trình từ phát hiện - bồi dưỡng - theo dõi - kết nạp đến tiếp tục rèn luyện sau khi trở thành đảng viên giúp nâng cao chất lượng nguồn ngay từ cơ sở.
Đặc biệt, cùng với việc giao chỉ tiêu, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tích cực kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển đảng viên tại cơ sở, gắn trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu với kết quả, tiến độ phát triển đảng viên.
Qua đó, các cấp ủy có cơ sở rà soát nguồn quần chúng ưu tú, chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn và đẩy nhanh các bước bồi dưỡng, xem xét kết nạp theo chỉ tiêu được giao. Ghi nhận đến thời điểm này, nhiều đảng bộ xã đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026.
Thu Hà
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