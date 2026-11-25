Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Thanh Thủy, Đào Xá, Tu Vũ

Chiều 25/11, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Châu Văn Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Thái Quỳnh Mai Dung - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Bùi Thị Kim Tuyến - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Vương Kim Ánh - Phó trưởng Ban Kiểm tra, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tiếp xúc cử tri các xã Thanh Thủy, Đào Xá, Tu Vũ sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Các ĐBQH tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin tới cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn tại kỳ họp. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua 38 luật và 18 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật; đồng thời tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đã tham gia tích cực, trách nhiệm vào các nội dung của kỳ họp với 86 lượt phát biểu, trong đó có 71 lượt tại tổ, 15 lượt tại hội trường; chất vấn các bộ trưởng về những vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, khoa học và công nghệ.

Đại diện Đoàn ĐBQH thông tin đến cử tri một số kết quả nổi bật tại Kỳ họp thứ Hai.

Cử tri các xã bày tỏ vui mừng trước kết quả kỳ họp, ghi nhận tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của Đoàn, đồng thời kiến nghị một số vấn đề tại cơ sở. Trọng tâm là xem xét mức hỗ trợ viên chức cấp xã, các hội, đoàn thể ở cơ sở, cán bộ thôn; xem xét cụ thể danh mục khám sức khỏe miễn phí cho người dân, đầu tư nâng cao chất lượng y tế cơ sở; quan tâm hơn nữa đến đối tượng yếu thế, người cao tuổi, đối tượng ở xa khu trung tâm.

Cử tri cũng kiến nghị thực hiện điều chuyển giáo viên bảo đảm cơ cấu bộ môn, số lượng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; quan tâm chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, đầu tư nâng cấp tuyến tỉnh lộ 317 đã xuống cấp, khắc phục các vị trí đã hư hỏng...

Cử tri xã Tu Vũ nêu ý kiến, kiến nghị đến các ĐBQH.

Cử tri xã Đào Xá nêu ý kiến, kiến nghị đến các ĐBQH.

Cùng với đó, cử tri các địa phương kiến nghị cần nghiên cứu, giao nhiệm vụ và hỗ trợ kinh phí cụ thể đối với một số hội, đoàn thể tại cơ sở; xem xét việc số hóa, liên kết thông tin tài khoản ngân hàng đối với nhóm người cao tuổi và trẻ em; hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn...

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị đã giải đáp, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển các kiến nghị đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi, giám sát quá trình giải quyết.

Lê Hoàng