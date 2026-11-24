HĐND phường Nông Trang:

Đổi mới hoạt động, đáp ứng nguyện vọng cử tri

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, HĐND phường Nông Trang từng bước đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng kỳ họp và hiệu quả giám sát theo hướng thực chất, linh hoạt, sát cơ sở. Qua đó, kịp thời ban hành những quyết sách quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương và nguyện vọng của cử tri, Nhân dân.

Kỳ họp thứ Hai, HĐND phường Nông Trang biểu quyết thông qua 7 nghị quyết quan trọng.

Sau khi sáp nhập và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, HĐND phường Nông Trang nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường, các phòng chuyên môn và các ban của HĐND thống nhất chương trình, nội dung kỳ họp. Những vấn đề trọng tâm, cấp thiết được cử tri và Nhân dân quan tâm được lựa chọn để thảo luận, xem xét và quyết nghị.

Trong năm 2026, HĐND phường đã tổ chức thành công 5 kỳ họp. Đáng chú ý, tại kỳ họp thứ nhất diễn ra ngày 26/3/2026, HĐND phường đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND; Ủy viên UBND phường; Trưởng, Phó các ban HĐND phường, đồng thời thành lập các Tổ đại biểu HĐND phường theo quy định.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh và HĐND phường Nông Trang khảo thực thực tế tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng về tình hình triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh và một số chính sách, quy định liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Tại 5 kỳ họp, HĐND phường đã xem xét, thảo luận và thông qua gần 30 nghị quyết thuộc thẩm quyền, liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong đó, có nhiều nghị quyết quan trọng như: Đề án thực hiện khâu đột phá về khai thác, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển, chỉnh trang đô thị giai đoạn 2026-2030; Quy chế làm việc của HĐND phường Nông Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; Chương trình giám sát của Thường trực và các ban HĐND phường năm 2026; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026; phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa năm 2026.

Theo đồng chí Trương Quang Viện - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường Nông Trang, để các nghị quyết ban hành bảo đảm chất lượng và tính khả thi, công tác thẩm tra được thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng. Nội dung thẩm tra phải thể hiện rõ chính kiến, có cơ sở pháp lý và thực tiễn, lập luận chặt chẽ, khoa học. Qua đó, góp phần bảo đảm các nghị quyết đúng quy định, sát với tình hình thực tế và phát huy hiệu quả trong quá trình triển khai.

Cùng với việc ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết, hoạt động giám sát của HĐND phường được triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ trách nhiệm và chú trọng theo dõi kết quả thực hiện. Nội dung giám sát tập trung vào những lĩnh vực thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân và sự phát triển của địa phương.

Đến nay, HĐND phường và các ban của HĐND phường đã thực hiện 4 cuộc giám sát trên những lĩnh vực được cử tri quan tâm. Tiêu biểu là giám sát công tác quản lý, sử dụng nguồn thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục và các nguồn vận động khác tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng trong năm học 2024-2025 và 2025-2026; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội tại Phòng Văn hóa - Xã hội phường; công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại quỹ theo pháp lệnh và quỹ vận động khác tại Tổ dân phố Nỗ Lực và Tổ dân phố Liên Minh.

Hoạt động giám sát không chỉ dừng lại ở việc phát hiện những tồn tại, hạn chế mà còn chú trọng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Nhiều nội dung đã được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, điều chỉnh và triển khai kịp thời. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý, tạo chuyển biến trong giải quyết những vấn đề dân sinh, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của cử tri, Nhân dân.

Bên cạnh hoạt động giám sát, công tác tiếp công dân được HĐND phường duy trì thường xuyên, nền nếp. Các thành viên Thường trực HĐND thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân theo quy định. Hoạt động tiếp xúc cử tri cũng được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, bảo đảm công khai, dân chủ. Đây là kênh quan trọng giúp HĐND phường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời chuyển tải những vấn đề phát sinh từ cơ sở đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phó Chủ tịch HĐND phường Nông Trang Lưu Thượng Hào cho biết, trước mỗi kỳ họp, các Tổ đại biểu HĐND phường đều tổ chức tiếp xúc cử tri để lắng nghe, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Các ý kiến được phân loại, tổng hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Điển hình, trước và sau kỳ họp thứ hai, qua tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND phường đã tổng hợp gần 110 ý kiến, kiến nghị gửi UBND phường xem xét, giải quyết.

Với việc không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng quyết nghị và tăng cường giám sát, HĐND phường Nông Trang từng bước khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố niềm tin của cử tri đối với chính quyền địa phương.

Quỳnh Chi