Khai mạc Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX

Chiều 18/11, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết định các nội dung về đầu tư phát triển, cơ chế chính sách và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu dự kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh khóa XX.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Bảy được tổ chức trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ đang tập trung đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 đã đề ra.

Các đồng chí chủ tọa kỳ họp.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và yêu cầu thực tiễn, Kỳ họp thứ Bảy xem xét, thảo luận và dự kiến thông qua 4 nghị quyết tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phát triển, cơ chế chính sách và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Cụ thể, kỳ họp sẽ xem xét chủ trương đầu tư Dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km0+00 - Km19+00) và thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; ban hành quy định về nội dung, mức chi hoạt động thi kỹ năng nghề cấp tỉnh và mức trợ cấp ngày công lao động đối với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước khi được huy động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tập huấn, huấn luyện, diễn tập.

Kỳ họp cũng xem xét bãi bỏ 2 nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản và phù hợp với quy định hiện hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đề nghị các vị đại biểu nghiên cứu kỹ các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra; phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận thẳng thắn, khách quan, tập trung làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Trong quá trình xem xét, quyết định, cần chú trọng đánh giá cơ sở pháp lý, sự cần thiết, tính phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của tỉnh; khả năng cân đối nguồn lực, hiệu quả đầu tư; tính thống nhất, đồng bộ và tính khả thi của các cơ chế, chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quang cảnh kỳ họp.

Đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, với trách nhiệm của mình và yêu cầu của kỳ họp, chủ động tiếp thu và giải trình, làm rõ những vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu dự Kỳ họp quan tâm, làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định, bảo đảm các nghị quyết được ban hành có chất lượng, khả thi và tổ chức thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Ngay sau phiên khai mạc, dưới sự điều hành của chủ tọa, HĐND tỉnh nghe UBND tỉnh trình bày các báo cáo, tờ trình; nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những nội dung trọng tâm, tạo cơ sở xem xét, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về kỳ họp.

Đức Anh