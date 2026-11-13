Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI:

Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận về dự án luật và về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ

Ngày 13/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội thông qua một số luật, nghị quyết và thảo luận ở hội trường về một số dự án luật. Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ thảo luận về dự án luật và về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Tiếp đó, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về 2 nội dung: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế. Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở hội trường về việc xử lý vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Quốc hội làm việc ở hội trường.

Các ĐBQH thảo luận ở hội trường về: Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi). Tham gia góp ý dự án luật này, ĐBQH tỉnh Vương Kim Ánh góp ý vào 3 nhóm vấn đề trọng tâm: Cần luật hóa nguyên tắc bảo đảm dịch vụ bưu chính công ích đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Thực tiễn cho thấy, mạng lưới bưu chính công ích tại các địa bàn đặc biệt khó khăn không đơn thuần là hoạt động kinh doanh.

Đây là hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh, cung ứng dịch vụ hành chính công và góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia. Tại khoản 2 Điều 4 dự thảo Luật quy định mức thu dịch vụ bưu chính phổ cập áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Đây là quy định tiến bộ, bảo đảm sự công bằng.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Vương Kim Ánh thảo luận ở hội trường.

Tuy nhiên, tại khoản 9 Điều 4 lại quy định ưu tiên hỗ trợ phát triển mạng bưu chính đồng bộ, khuyến khích phát triển các điểm phục vụ bưu chính đa năng trên mạng bưu chính công cộng thông qua kết hợp cung cấp dịch vụ bưu chính với dịch vụ số dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi biên giới hải đảo theo quy định của pháp luật. Như vậy 2 khoản này có sự mâu thuẫn về chính sách, cần điều chỉnh lại để đảm bảo tính khả thi.

Về việc luật hóa nguyên tắc bảo mật thông tin và bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính. Đại biểu cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số, mỗi bưu gửi đều gắn liền với dữ liệu cá nhân. Tình trạng lộ lọt thông tin từ nhãn vận đơn để kẻ xấu lừa đảo đang gây bức xúc lớn trong cử tri. Tuyến vận chuyển qua biên giới cũng tiềm ẩn nguy cơ thẩm lậu hàng hóa trái phép.

Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung quy định tại Điều 36, 37 nằm bảo đảm bí mật thông tin bưu gửi và dữ liệu cá nhân. Đối với việc hoàn thiện các quy định để bưu chính thích ứng với công cuộc chuyển đổi số, đề nghị bổ sung một điều luật riêng về dịch vụ bưu chính số và chuyển phát điện tử. Đại biểu cho rằng, việc khẳng định rõ các nguyên tắc cốt lõi ngay trong Luật sẽ tạo hành lang pháp lý minh bạch, ổn định.

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua 2 luật, nghị quyết: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị quyết của Quốc hội về việc kết thúc việc thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035; Về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Tham gia thảo luận Về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh bày tỏ sự thống nhất về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Mạnh thảo luận ở hội trường.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của cử tri, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh đề nghị: Về nguyên tắc xác định phạm vi điều chỉnh, đề nghị hai địa phương thống nhất quan điểm lấy yêu cầu quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Vườn quốc gia Ba Vì là một trong những căn cứ quan trọng để xác định phạm vi điều chỉnh. Địa giới sau điều chỉnh cần bảo đảm rõ ràng, liên tục, thuận lợi cho quản lý; hạn chế tối đa việc chia cắt khu dân cư, thửa đất, công trình, dự án đang triển khai; không tạo ra những bất hợp lý mới trong tổ chức và quản lý đơn vị hành chính. Việc điều chỉnh cũng cần được đặt trong tổng thể quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của cả Hà Nội và Phú Thọ, bảo đảm hài hòa lợi ích của hai địa phương và lợi ích chung của Vùng Thủ đô.

Về việc đảm bảo quyền lợi cho người dân và các đối tượng chịu tác động, đề nghị 2 tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp quan tâm giải quyết các trường hợp tồn tại từ trước liên quan đến việc mở rộng Vườn quốc gia Ba Vì, trong đó có một số hộ dân có diện tích đất bị ảnh hưởng nhưng chưa được giải quyết đầy đủ theo quy định. Quan tâm giải quyết các phát sinh về các thủ tục hành chính, giấy tờ của người dân và việc thực hiện các chính sách liên quan.

Đặc biệt, khi Hà Nội tiếp tục triển khai các dự án trên địa giới hành chính mới cần quan tâm hỗ trợ Nhân dân trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, nhất là công tác tái thiết cuộc sống, thực hiện an sinh xã hội, đảm bảo sinh kế, nơi ở, việc làm, thu nhập và đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; tiếp tục đầu tư, lưu giữ, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc.

Đối với các dự án của các doanh nghiệp đã được UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận chủ trương đầu tư, sau khi được bàn giao về Hà Nội, đề nghị tiếp tục quan tâm hỗ trợ về thủ tục hành chính và các thủ tục đầu tư tiếp theo, các chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi tiếp tục đầu tư và đi vào hoạt động hiệu quả.

Tiếp đó các ĐBQH tiến hành thảo luận ở Tổ về: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi); Dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Theo chương trình, Quốc hội nghỉ họp từ ngày 14-19/11 để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.

Khánh Hà