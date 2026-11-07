Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027

Sáng 7-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Huy động mọi nguồn lực, tạo đột phá cho tăng trưởng

Theo Nghị quyết, Quốc hội xác định mục tiêu tổng quát là tập trung quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Phiên họp tại hội trường sáng 7-11. Ảnh: quochoi.vn

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả; bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, gắn kết hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, công tác dân vận và truyền thông chính sách.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Quốc hội cơ bản tán thành các nhiệm vụ, giải pháp do Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước trình và kiến nghị của các cơ quan của Quốc hội; đồng thời yêu cầu Chính phủ và các cơ quan liên quan tập trung triển khai 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trước hết, tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, khơi thông và đa dạng hóa các nguồn lực, kênh dẫn vốn cho nền kinh tế.

Quốc hội yêu cầu phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên; cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thành các kịch bản, chỉ tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương và thường xuyên cập nhật để có giải pháp phù hợp, kịp thời. Phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác; tạo đột phá trong huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Trong đó, tập trung phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên; phát hành các loại hình trái phiếu Chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, công trình; huy động vốn ODA, nguồn vốn tín dụng; tăng đầu tư từ doanh nghiệp nhà nước; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch để thu hút đầu tư tư nhân.

Nghị quyết cũng yêu cầu có giải pháp khuyến khích doanh nghiệp FDI sử dụng nguồn vốn, lợi nhuận chưa chuyển về nước để tái đầu tư tại Việt Nam; sớm triển khai chính sách mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong các ngành, nghề không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia; phát triển thị trường vốn trung và dài hạn hiện đại. Phấn đấu nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia, thu hút các quỹ đầu tư quốc tế và dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài dài hạn, ổn định.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Ảnh: quochoi.vn

Cùng với đó, điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế; giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; bảo đảm an ninh tài chính; mở rộng cơ sở thu, chống thất thu, chống chuyển giá.

Nhóm nhiệm vụ thứ hai là tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; nâng cao chất lượng, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Quốc hội yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW; xử lý dứt điểm các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không để chậm ban hành văn bản quy định chi tiết. Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; cắt giảm báo cáo, văn bản, hội họp không cần thiết; tăng cường hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Nhóm nhiệm vụ thứ ba là đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo đó, cần nâng cao năng lực nội tại, tính độc lập, tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế; phát triển hệ sinh thái công nghiệp trong nước, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực tự chủ và khả năng thay thế khi nguồn cung bên ngoài bị gián đoạn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu. Ảnh: quochoi.vn

Ưu tiên hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ

Nhóm nhiệm vụ thứ tư là tập trung đầu tư, bảo đảm tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại; phát huy liên kết vùng, các cực tăng trưởng và khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới.

Quốc hội yêu cầu tập trung đầu tư, hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc theo quy hoạch, nhất là cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bắc - Nam phía Tây và các trục Đông - Tây quan trọng; đường ven biển; các tuyến đường vành đai kết nối liên vùng.

Phát triển hệ thống cảng biển cửa ngõ, cảng trung chuyển quốc tế, các tuyến vận tải thủy trọng yếu; thúc đẩy các dự án đường sắt quan trọng quốc gia, nhất là tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến kết nối quốc tế và đường sắt đô thị. Đẩy nhanh tiến độ các cảng hàng không quốc tế Long Thành và Gia Bình.

Nhóm nhiệm vụ thứ năm là tạo đột phá thực chất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và sản phẩm công nghệ chiến lược. Triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực; lượng hóa đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào tăng trưởng.

Nhóm nhiệm vụ thứ sáu là tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Nghị quyết yêu cầu đổi mới quản trị giáo dục, phương pháp dạy, học, thi, giảm áp lực thi cử; giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp, giáo viên, nhất là tại đô thị, khu công nghiệp, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho học sinh trước khi bắt đầu năm học 2027-2028.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp tại hội trường sáng 7-11. Ảnh: quochoi.vn

Nhóm nhiệm vụ thứ bảy là phát triển đồng bộ văn hóa, xã hội, y tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe nhân dân và phát triển thị trường lao động hiện đại.

Quốc hội yêu cầu tạo chuyển biến căn bản, thực chất về phát triển văn hóa, xã hội, y tế và bảo đảm an sinh xã hội; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW; phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, bảo tồn và phát huy di sản gắn với phát triển du lịch.

Nhóm nhiệm vụ thứ tám là quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tăng cường bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và phát triển bền vững kinh tế biển. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 79-NQ/TW và Kết luận số 83-KL/TW về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam.

Nhóm nhiệm vụ thứ chín là củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh; đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại.

Nhóm nhiệm vụ thứ mười là đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, tổ chức thành công APEC 2027.

Quốc hội yêu cầu triển khai hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị quyết số 59-NQ/TW về đối ngoại, hội nhập quốc tế trong tình hình mới; kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, không để bị động, bất ngờ. Chủ động phòng ngừa rủi ro pháp lý quốc tế, tranh chấp đầu tư quốc tế.

Nhóm nhiệm vụ thứ mười một là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện; thống nhất tư duy, nhận thức và hành động; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội.

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

https://hanoimoi.vn/quoc-hoi-dat-muc-tieu-tang-truong-gdp-tu-10-tro-len-trong-nam-2027-1764722.html

Theo hanoimoi.vn