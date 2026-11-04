Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt rà soát, hoàn thiện chuyển đổi số

Sáng 4/11, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tâm phát biểu tại hội nghị giám sát.

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt là bệnh viện đa khoa ngoài công lập, quy mô 370 giường bệnh kế hoạch. Từ tháng 7/2025 đến ngày 30/9/2026, Bệnh viện ghi nhận 224.722 lượt khám bệnh và 33.351 lượt điều trị nội trú. Trước khối lượng hoạt động chuyên môn lớn, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hiệu quả quản trị và phục vụ người bệnh.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt báo cáo kết quả thực hiện các chính sách, pháp luật về chuyển đổi số.

Bệnh viện triển khai bệnh án điện tử từ tháng 10/2023; 100% hồ sơ bệnh án được thực hiện trên môi trường điện tử. Các hệ thống thông tin quản lý bệnh viện, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và lưu trữ, truyền tải hình ảnh y khoa được đưa vào khai thác, hỗ trợ việc tiếp đón, khám, chữa bệnh, quản lý thuốc, thanh toán và báo cáo.

Bệnh viện cũng triển khai ứng dụng LVFH (đặt lịch khám online và quản lý sức khỏe điện tử), cổng trả kết quả trực tuyến, các kênh đăng ký, đặt lịch khám và thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong kỳ báo cáo, Bệnh viện thực hiện hơn 174 nghìn giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, chiếm khoảng 76% tổng số giao dịch. Hoạt động hội chẩn từ xa với một số cơ sở y tế tuyến trên được duy trì, công nghệ AI cũng được ứng dụng trên một số thiết bị y tế.

Các thành viên Đoàn giám sát đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến chuyển đổi số.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát tập trung trao đổi, làm rõ những vấn đề liên quan đến mức độ số hóa trong quy trình khám, chữa bệnh; khả năng tích hợp, liên thông và đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống; việc sử dụng sổ sức khỏe điện tử và các tiện ích số dành cho người bệnh.

Đoàn cũng đề nghị Bệnh viện làm rõ hiệu quả hội chẩn từ xa, phạm vi ứng dụng AI, công tác bảo đảm an toàn thông tin, nguồn nhân lực và kinh phí đầu tư, vận hành các hệ thống.

Kết luận giám sát, đồng chí Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tâm ghi nhận sự chủ động của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt trong triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn và quản trị.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ bệnh án điện tử đạt 100%, nhưng mức độ thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy mới đạt khoảng 90%; một số hệ thống chưa tích hợp đồng bộ, còn phát sinh đối soát thủ công. Việc lượng hóa hiệu quả chuyển đổi số, thống kê kết quả hội chẩn từ xa và hoàn thiện hồ sơ cấp độ an toàn thông tin cũng cần được quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm đề nghị Bệnh viện rà soát toàn bộ quy trình bệnh án điện tử, làm rõ căn cứ pháp lý và giải pháp xử lý vướng mắc liên quan đến chữ ký, xác nhận của người bệnh; xây dựng lộ trình, phân công trách nhiệm, bảo đảm thực hiện mục tiêu không sử dụng hồ sơ bệnh án giấy từ ngày 1/1/2027 theo định hướng của ngành Y tế.

Bệnh viện cần tiếp tục hoàn thiện kết nối giữa các hệ thống và các phần mềm liên quan; giảm nhập liệu lặp lại, chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả đối soát. Đối với các giao dịch hoàn tiền, sai lệch, cần rà soát, xác định rõ nguyên nhân, tình trạng xử lý và trách nhiệm của các bộ phận liên quan; đồng thời tăng cường kiểm soát, bảo đảm thanh toán chính xác, minh bạch, an toàn.

Bệnh viện cũng cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cấp độ an toàn thông tin; duy trì kiểm tra, thử nghiệm phương án sao lưu, phục hồi dữ liệu và ứng cứu sự cố, chú trọng bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông tin sức khỏe của người bệnh.

Cùng với đó, cần củng cố nhân lực công nghệ thông tin, nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ y tế; xây dựng các chỉ số đánh giá hiệu quả chuyển đổi số, gắn trách nhiệm của người đứng đầu và các khoa, phòng với chất lượng dữ liệu, hiệu quả vận hành hệ thống.

Đối với dịch vụ y tế số, Bệnh viện tiếp tục hoàn thiện các tiện ích đăng ký, đặt lịch khám, trả kết quả trực tuyến. Đối với nhóm bệnh nhân người cao tuổi, người khuyết tật và những người gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ cần bố trí nhân viên hướng dẫn, duy trì hỗ trợ trực tiếp, bảo đảm chuyển đổi số không tạo thêm rào cản trong khám, chữa bệnh.

Các ý kiến, kiến nghị của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt tại buổi làm việc, Đoàn giám sát sẽ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, kiến nghị cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền.

Thúy Hường