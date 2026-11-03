Hợp tác với ADB tạo đột phá hạ tầng du lịch Phú Thọ

Ngày 3/11, Đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do ông Manoj Sharma - Giám đốc lĩnh vực Nước và Phát triển đô thị khu vực Đông Nam Á làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình chuẩn bị Dự án phát triển hạ tầng du lịch khu vực Hòa Bình sử dụng vốn vay ODA của ADB. Đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp và làm việc với đoàn.

Đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Tham gia đoàn công tác có bà Susan Lim - Trưởng Bộ phận Điều hành quốc gia, Phái đoàn thường trú ADB tại Việt Nam cùng các thành viên, chuyên viên tham gia dự án.

Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường: Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất, Thung Nai.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, Dự án phát triển hạ tầng du lịch tỉnh Hòa Bình (cũ) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1447/QĐ-TTg ngày 30/6/2025.

Đây là dự án nhóm A, có tổng mức đầu tư hơn 3.752 tỷ đồng. Trong đó, vốn ODA vay của ADB là 2.934 tỷ đồng, vốn đối ứng 818 tỷ đồng.

Dự án được triển khai trên địa bàn 4 xã, phường, gồm: Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất và Thung Nai. Thời gian thực hiện 6 năm, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2028 - 2034.

Đến nay, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình đang chỉ đạo các đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của Sở Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định lần thứ 3. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với đoàn công tác tiền thẩm tra khoản vay của ADB, rà soát các điều kiện và thống nhất lộ trình triển khai dự án.

Đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo tiến độ dự kiến, tháng 11/2026 sẽ phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phê duyệt dự án; tháng 3/2027, ADB chính thức thẩm tra khoản vay; tháng 9/2027 tiến hành đàm phán khoản vay. Hội đồng quản trị ADB dự kiến phê duyệt khoản vay vào tháng 2/2028, ký kết Hiệp định vay tháng 4/2028 và khoản vay có hiệu lực từ tháng 5/2028.

Các bước phê duyệt thiết kế, dự toán dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2027; công tác đấu thầu triển khai từ tháng 1/2028 và khởi công dự án vào tháng 5/2028.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác và các cơ quan chức năng của tỉnh tập trung trao đổi, đánh giá tiến độ chuẩn bị dự án, đồng thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc cần tập trung giải quyết. Các ý kiến cũng đề xuất giải pháp tháo gỡ, làm rõ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng chuẩn bị dự án, đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ.

Ông Manoj Sharma - Giám đốc lĩnh vực Nước và Phát triển đô thị khu vực Đông Nam Á của Ngân hàng Phát triển Châu Á phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm thông tin khái quát về điều kiện tự nhiên, tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập.

Đồng chí nhấn mạnh, Dự án phát triển hạ tầng du lịch tại khu vực Hòa Bình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, nhất là lĩnh vực du lịch; góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân.

Với tài nguyên thiên nhiên và văn hóa đa dạng, phong phú, khu vực Hòa Bình có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, thể thao và văn hóa tâm linh. Đồng chí tin tưởng, khi được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, khu vực sẽ có thêm sức hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm, khám phá.

Ông Đỗ Nhật Hoàng - thành viên đoàn công tác phát biểu trao đổi về một số vấn đề liên quan cần giải quyết khi triển khai thủ tục thẩm tra khoản vay.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của ngân hàng trong triển khai các dự án thuộc những ngành, lĩnh vực ưu tiên của tỉnh, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững.

Thay mặt đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á, ông Manoj Sharma đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong công tác chuẩn bị dự án cũng như những giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực du lịch.

Ông bày tỏ tin tưởng, Dự án phát triển hạ tầng du lịch tại khu vực Hòa Bình sẽ tạo nền tảng quan trọng để hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nâng cao khả năng kết nối các điểm đến, mở rộng không gian phát triển du lịch. Qua đó, tạo động lực cho các hoạt động đầu tư và nâng cao vị thế của tỉnh Phú Thọ trên bản đồ du lịch cả nước.

Mạnh Hùng