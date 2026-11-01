Hơn 5.000 khán giả tiếp lửa cho Lý Thái Dương tại điểm cầu Phú Thọ

Sáng 1/11, trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam (Hà Nội), kết nối với 4 điểm cầu truyền hình tại các tỉnh có thí sinh tham gia tranh tài gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Khánh Hòa và Phú Thọ.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Điểm cầu tỉnh Phú Thọ được tổ chức tại khu vực Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”, Khu di tích lịch sử Đền Hùng để cổ vũ cho em Lý Thái Dương, học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức điểm cầu truyền hình trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26 tại tỉnh Phú Thọ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng hơn 5.000 giáo viên, học sinh, phụ huynh và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho em Lý Thái Dương (đại diện gia đình em Lý Thái Dương đón nhận).

Với chủ đề “Từ Đất Tổ - Vươn tới đỉnh cao”, điểm cầu tỉnh Phú Thọ được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa các giá trị văn hóa truyền thống với không khí trẻ trung, sôi động của chương trình. Hình ảnh Khu di tích lịch sử Đền Hùng linh thiêng, những làn điệu Hát Xoan đậm đà bản sắc, tiếng trống hội hào hùng cùng đội hình cờ hội rực rỡ đã tạo nên những điểm nhấn giàu cảm xúc.

Đặc biệt, màn đồng diễn của học sinh với những đội hình xếp chữ “ĐẤT TỔ”, biểu tượng vòng nguyệt quế cùng các khẩu hiệu cổ vũ đã thể hiện tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và niềm tin của tuổi trẻ Phú Thọ.

Nhà tài trợ trao tặng 100 triệu đồng cho em Lý Thái Dương vì thành tích xuất sắc trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 (đại diện gia đình em Lý Thái Dương nhận tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ).

Trải qua các vòng thi tuần, tháng, quý, 4 gương mặt xuất sắc nhất tranh tài trong trận Chung kết là: Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên); Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội); Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) và Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ).

Các đại biểu dự tại điểm cầu Phú Thọ.

Trong trận Chung kết, Lý Thái Dương có màn Khởi động ấn tượng khi giành 50 điểm ở lượt thi riêng. Ở phần thi chung, các thí sinh đã mang đến sức nóng cho trận chung kết. Liên tiếp những tiếng chuông giành quyền trả lời đến từ Lý Thái Dương. Phần thi Khởi động khép lại, Thái Dương dẫn đầu “đoàn leo núi” với 85 điểm.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, nam sinh Đất Tổ duy trì vị trí dẫn đầu với 95 điểm. Bước sang phần thi Tăng tốc, trước sự bứt phá của các đối thủ, Thái Dương tiếp tục nỗ lực ghi thêm 50 điểm, nâng tổng điểm lên 145. Tại phần thi Về đích, dù có thời điểm nâng điểm số lên 165, Thái Dương chưa thành công với gói câu hỏi đã lựa chọn và kết thúc trận Chung kết với 115 điểm.

Kết quả chung cuộc, Đoàn Lê Anh Đức (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) giành chức Vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 240 điểm. Nguyễn Huy Quang Minh (Hưng Yên) 180 điểm, giành giải Nhì. Hai thí sinh: Trần Võ Gia Bảo (Khánh Hòa) 165 điểm và Lý Thái Dương (Phú Thọ) 115 điểm, giành đồng giải Ba.

Các cổ động viên tiếp lửa cho Lý Thái Dương.

Dù không giành được vòng nguyệt quế, hành trình của Lý Thái Dương tại Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 vẫn là thành tích đáng tự hào. Việc vượt qua các vòng thi để góp mặt trong trận Chung kết, đưa cầu truyền hình Olympia về với Đất Tổ đã khẳng định năng lực, bản lĩnh và tinh thần nỗ lực không ngừng của nam sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Hành trình của Lý Thái Dương không chỉ mang đến niềm tự hào cho gia đình, nhà trường và quê hương mà còn góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, ý chí vượt qua thử thách, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp tục nỗ lực học tập, chinh phục những đỉnh cao tri thức.

Không khí sôi động tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho em Lý Thái Dương vì đã có thành tích xuất sắc được lựa chọn tham dự Chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 26. Nhân dịp này, đại diện nhà tài trợ trao tặng 100 triệu đồng cho em Lý Thái Dương.

Việc tổ chức điểm cầu tại tỉnh Phú Thọ không chỉ là dịp cổ vũ, động viên Lý Thái Dương mà còn góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, tinh thần khuyến học, khuyến tài và khát vọng chinh phục tri thức của thế hệ trẻ. Thông qua cầu truyền hình trực tiếp trên sóng quốc gia, những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc cùng hình ảnh con người Phú Thọ đoàn kết, năng động, giàu khát vọng tiếp tục được giới thiệu tới đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

Đức Anh