Phường Tân Hòa diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Trong 2 ngày 29-30/10, phường Tân Hòa tổ chức cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Dự và chỉ đạo khai mạc diễn tập có đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đại diện các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ tặng quà các lực lượng tham gia diễn tập thực binh.

Cuộc diễn tập có đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) phường vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”, được triển khai qua 3 giai đoạn. Các nội dung được thực hiện theo 2 phần chính là vận hành cơ chế và thực binh.

Phần diễn tập cơ chế Ban Thường vụ Đảng ủy phường chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Trong phần vận hành cơ chế, cấp ủy, chính quyền phường đã quán triệt, vận dụng nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Các hội nghị được tổ chức đúng nguyên tắc, trình tự; nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bám sát tình hình thực tiễn và ý định diễn tập. Người chủ trì thể hiện tinh thần trách nhiệm, nắm chắc nội dung, linh hoạt, sáng tạo trong xử lý các tình huống. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phát huy vai trò tham mưu, chủ động đề xuất những chủ trương, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm địa bàn.

Thông qua vận hành cơ chế tiếp tục làm rõ nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể tham mưu; đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong xây dựng, tổ chức hoạt động khu vực phòng thủ.

Đây cũng là dịp để phường rà soát, đánh giá khả năng phối hợp, xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở.

Các lực lượng tham gia phối hợp xử lý tình huống giả định tập trung đông người gây rối an ninh trật tự kết hợp chữa cháy.

Trong phần thực binh, LLVT phường tổ chức thực hành chiến đấu phòng thủ, xử trí tình huống tiến công địch lâm thời phòng ngự, đánh tái chiếm mục tiêu theo kịch bản. Các lực lượng thể hiện khả năng chỉ huy, tổ chức đội hình, vận dụng linh hoạt phương án tác chiến và phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng quân sự phường Tân Hòa tổ chức thực hành chiến đấu phòng thủ, xử lý tình huống tiến công địch lâm thời phòng ngự.

Cùng với đó, các lực lượng phối hợp xử lý tình huống giả định tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự kết hợp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Các lực lượng đã triển khai nhiệm vụ đúng chức năng, phối hợp đồng bộ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng ứng phó và xử lý các tình huống phát sinh.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Đảng ủy phường Tân Hòa tặng quà lực lượng tham gia diễn tập phần thực binh chiến đấu phòng thủ.

Cùng với các nội dung diễn tập, phường Tân Hòa tổ chức khởi công cải tạo tuyến đường giao thông tại tổ 4 và xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tổ 9.

Đây là những công trình thiết thực, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng, cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao đời sống Nhân dân. Qua đó, thể hiện sự gắn kết giữa nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ với phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách an sinh và củng cố thế trận lòng dân tại địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Tân Hòa trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Kết thúc diễn tập, Chủ tịch UBND phường Tân Hòa đã trao Giấy khen tặng 5 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026.

Lãnh đạo UBND phường Tân Hòa trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Cuộc diễn tập thành công góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, trình độ tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và khả năng phối hợp, hiệp đồng của LLVT. Đồng thời, giúp địa phương kiểm nghiệm, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ, nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với những tình huống có thể xảy ra.

Kết quả diễn tập là tiền đề quan trọng để phường Tân Hòa tiếp tục củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Mạnh Hùng