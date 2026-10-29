Không để các dự án kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp

Ngày 29/10, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe các sở, ngành báo cáo công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án về đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án về đô thị, nhà ở. Trong đó, tỉnh chú trọng giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn đất đắp phục vụ thi công, giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai, hoàn thành theo kế hoạch.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã tập trung phân tích cụ thể từng dự án, làm rõ nguyên nhân tồn đọng, xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và đề xuất hướng xử lý phù hợp. Qua đó, tìm giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại hội nghị.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án.

Nhấn mạnh tính cấp thiết, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, phải triển khai quyết liệt, khẩn trương. Đồng chí yêu cầu tiếp tục tập trung rà soát từng dự án, tăng cường phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc; không để các dự án tiếp tục kéo dài, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Đức Anh