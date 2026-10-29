Thường trực HĐND tỉnh xem xét kết quả thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh khóa XX

Sáng 29/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp xem xét kết quả thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Trung Kiên – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung dự kiến trình Kỳ họp thứ Sáu; tập trung cho ý kiến về tính pháp lý, sự cần thiết, tính khả thi cùng các vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Đức Lân trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về đề án và dự thảo nghị quyết cho ý kiến điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, việc điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo sự đồng bộ trong quản lý Vườn Quốc gia Ba Vì gắn với quản lý đất đai, dân cư, hạ tầng và hệ sinh thái rừng. Đồng thời, mở rộng không gian phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh, thúc đẩy phát triển liên kết khu vực giáp ranh và vùng Thủ đô.

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với nội dung đề án và dự thảo nghị quyết; đồng thời đề nghị cơ quan trình tiếp tục rà soát, hoàn thiện các số liệu về dân số, diện tích, phạm vi và mốc địa giới hành chính. Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, bảo đảm ổn định đời sống, sinh kế và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trong quá trình triển khai.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp.

Đối với lĩnh vực kinh tế - ngân sách, Ban Kinh tế - Ngân sách đã thẩm tra 3 dự thảo nghị quyết liên quan đến các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, gồm: Thông qua chủ trương giao UBND thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án xây dựng cầu Minh Châu 2 kết hợp đường trục kinh tế xã Minh Châu; chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4, đoạn từ huyện Bình Xuyên đến huyện Vĩnh Tường cũ (giai đoạn 2); chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và đường giao thông kết nối đến nút giao IC6, cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Qua thẩm tra, các dự thảo nghị quyết cơ bản bảo đảm căn cứ pháp lý, phù hợp với thực tiễn. Ban đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng tiếp tục làm rõ khả năng cân đối nguồn lực, hoàn thiện hồ sơ để bảo đảm tính khả thi cao nhất khi triển khai.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang giải trình, làm rõ một số nội dung tại phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung phân tích, giải trình và làm rõ thêm một số nội dung về quy hoạch, cơ chế phối hợp liên tỉnh và phương án bố trí vốn đầu tư công.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan soạn thảo.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm tra và các ý kiến đóng góp tại phiên họp; khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, dự thảo nghị quyết bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, thống nhất về số liệu và đúng thẩm quyền theo quy định.

Quang cảnh phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan hữu quan tăng cường phối hợp, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XX, bảo đảm kỳ họp diễn ra đúng chương trình, chất lượng và hiệu quả; tạo cơ sở pháp lý vững chắc phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đinh Vũ