Lễ xin lửa truyền thống Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I, năm 2026

Sáng 30/10, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I, năm 2026 đã thực hiện lễ xin lửa thắp sáng đuốc truyền thống tại Hội khỏe. Dự lễ có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các thành viên Ban tổ chức và đại diện các vận động viên tiêu biểu.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các thành viên Ban tổ chức thực hiện nghi lễ xin lửa truyền thống.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao ngọn đuốc lửa thiêng cho vận động viên tiêu biểu tham dự Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I, năm 2026.

Tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, trong không khí trang nghiêm và tự hào, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I, năm 2026 đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước; kính cáo các Vua Hùng về công tác chuẩn bị Hội khỏe. Đồng thời, Ban tổ chức thực hiện nghi lễ xin lửa thiêng - biểu tượng của trí tuệ, sức mạnh và tinh thần bất khuất để thắp sáng ngọn đuốc tại Lễ khai mạc và trong suốt những ngày diễn ra Hội khỏe.

Các vận động viên thực hiện nghi thức rước đuốc.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I, năm 2026 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, dành cho học sinh các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. Dự kiến, Hội khỏe thu hút khoảng 20.000 vận động viên đến từ các xã, phường, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, tham gia tranh tài ở 15 môn thể thao.

Dự kiến, Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I, năm 2026 diễn ra vào ngày 31/10/2026 tại Nhà Luyện tập và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

Lê Hoàng