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Xã Hy Cương công bố hai đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

Chiều 30/10, UBND xã Hy Cương tổ chức hội nghị công bố đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu số 4A và Khu số 4B, xã Hy Cương.

Xã Hy Cương công bố hai đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

Đồng chí Nguyễn Quang Huy – Phó Chủ tịch UBND xã Hy Cương phát biểu tại hội nghị.

Theo đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu số 4A, khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 693,58 ha, thời hạn đến năm 2040, quy mô dân số dự kiến khoảng 13.000 người. Trong đó, hơn 301 ha được bố trí cho khu dân cư nông thôn hiện hữu; gần 12 ha phát triển nhà ở mới và nhà ở xã hội; khoảng 83,5 ha đất cây xanh, hơn 65 ha mặt nước và trên 97 ha đất giao thông. Đồ án hướng tới hình thành không gian phát triển xanh, hiện đại, hài hòa giữa phát triển đô thị với bảo tồn cảnh quan sinh thái, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Đối với Khu số 4B, tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 897,29 ha, phía Bắc giáp Khu di tích lịch sử Đền Hùng, phía Tây giáp xã Xuân Lũng và xã Lâm Thao, phía Nam giáp xã Phùng Nguyên, phía Đông giáp Khu số 4A. Thời hạn quy hoạch đến năm 2040, quy mô dân số dự kiến khoảng 13.600 người. Không gian quy hoạch được tổ chức theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn phát triển đô thị với bảo tồn cảnh quan. Trong đó, Công viên Chu Hóa được xác định là điểm nhấn về không gian xanh, du lịch trải nghiệm và sinh hoạt cộng đồng.

Xã Hy Cương công bố hai đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

Quy hoạch tổng thể phân khu tỷ lệ 1/2000 khu số 4A, xã Hy Cương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Huy – Phó Chủ tịch UBND xã Hy Cương nhấn mạnh, các đồ án quy hoạch được phê duyệt là cơ sở pháp lý và định hướng quan trọng đối với sự phát triển của địa phương. Quá trình triển khai phải bảo đảm lộ trình phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, sát với nguồn lực và điều kiện thực tế.

Để các đồ án sớm được triển khai hiệu quả, UBND xã Hy Cương xác định tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của HĐND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời chú trọng tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và phát huy vai trò giám sát của cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Qua đó, từng bước hiện thực hóa định hướng quy hoạch, xây dựng xã Hy Cương phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững.

Xã Hy Cương công bố hai đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

Toàn cảnh hội nghị.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Khu Di tích lịch sử Đền Hùng quy hoạch phân khu HĐND Công bố tỷ lệ Phát triển đô thị Du lịch trải nghiệm Lâm Thao Tạo sự đồng thuận Hiện đại
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