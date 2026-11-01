Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Sinh

Ngày 1/11, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, Nhân dân thôn Đồng Sinh, xã Tam Sơn nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày Pháp luật Việt Nam.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Đồng Sinh, xã Tam Sơn.

Thôn Đồng Sinh hiện có 237 hộ với 830 nhân khẩu. Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng đời sống văn hóa và bảo vệ môi trường.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ước đến hết năm 2026, thôn có gần 55% số hộ khá, giàu; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 71 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 1,26%. Toàn thôn có 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 86,5% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục. 100% số hộ thực hiện tốt các quy định, quy ước về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết thôn Đồng Sinh, xã Tam Sơn.

Chung vui với cán bộ, Nhân dân thôn Đồng Sinh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga biểu dương những kết quả khu dân cư đạt được, nhất là tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Đồng chí nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn, có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Tam Sơn, thôn Đồng Sinh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy quyền làm chủ, vai trò chủ thể của Nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động tại địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Sơn.

Cùng với đó, cần quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình; đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”; gắn xây dựng đời sống văn hóa với bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, an toàn.

Đặc biệt, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn ngay từ cơ sở; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và sự tham gia của Nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo xã Tam Sơn tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Đồng Sinh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga mong muốn cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Đồng Sinh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Sơn.

Thúy Hường