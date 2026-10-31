Phú Thọ đẩy mạnh đối ngoại và xúc tiến đầu tư tại Cộng hòa Pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại châu Âu, từ ngày 29 đến 30/10/2026, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã triển khai chuỗi hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư và kết nối hợp tác trọng điểm tại Cộng hòa Pháp.

Chuyến công tác nhằm hiện thực hóa các định hướng chiến lược trong thu hút nguồn lực đầu tư chất lượng cao, chuyển giao công nghệ tiên tiến, đồng thời nâng tầm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa địa phương với các đối tác chiến lược tại châu Âu trong thời kỳ phát triển mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương và đề xuất 6 lĩnh vực hợp tác ưu tiên với các đối tác Pháp tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ ở Paris (Pháp).

Khẳng định vị thế, thu hút làn sóng đầu tư chất lượng cao tại Paris

Ngày 29/10, tại thủ đô Paris, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ đã chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ tại Cộng hòa Pháp.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trịnh Đức Hải - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp; ông Nguyễn Hải Nam - Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp; đại diện Phòng Thủ công nghiệp vùng Île-de-France cùng đông đảo các tổ chức, hiệp hội, tập đoàn kinh tế và nhà đầu tư Pháp và Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ tại Cộng hòa Pháp.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Với không gian phát triển mới sau bước đột phá về kiện toàn bộ máy hành chính và tinh gọn tổ chức, Phú Thọ đang sở hữu những tiềm năng, thế mạnh vượt trội về vị trí chiến lược, hạ tầng khu công nghiệp hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao và nền tảng kinh tế năng động.

Năm 2025, quy mô kinh tế của Phú Thọ đạt gần 16 tỷ USD (đứng thứ 6 cả nước), GRDP tăng 10,52%; riêng 9 tháng đầu năm 2026, GRDP tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ấn tượng 10,01%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 110 tỷ USD. Phú Thọ hiện có 755 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 15,5 tỷ USD đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại diện các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam và Pháp tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ tại Pháp.

Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp và lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), Chủ tịch UBND tỉnh định hướng 6 lĩnh vực cốt lõi Phú Thọ ưu tiên thu hút đầu tư từ Cộng hòa Pháp, bao gồm: Công nghiệp công nghệ cao và phụ trợ (sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, tự động hóa, vật liệu mới, công nghiệp bán dẫn gắn với chuyển giao công nghệ); hạ tầng và tăng trưởng xanh (phát triển hạ tầng khu công nghiệp sinh thái, logistics hiện đại, năng lượng tái tạo, quản lý và xử lý nước thải tiên tiến); y tế, dược phẩm và công nghệ sinh học (phát triển hệ thống y tế chất lượng cao, chuyển đổi số y tế, ứng dụng vi tảo trong xử lý môi trường); giáo dục, đào tạo và nghiên cứu - phát triển (liên kết giữa doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu hai nước); nông nghiệp công nghệ cao (chế biến sâu nông, lâm sản đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường châu Âu); công nghiệp văn hóa và du lịch (bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững).

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Trịnh Đức Hải và ông Nguyễn Hải Nam - Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp tại phiên thảo luận và trao đổi về cơ hội hợp tác đầu tư, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ tại Pháp.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Trịnh Đức Hải và ông Nguyễn Hải Nam - Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp, phiên thảo luận và trao đổi về cơ hội hợp tác đầu tư đã diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và hiệu quả.

Đại diện các tổ chức và doanh nghiệp Pháp đã trao đổi cơ hội hợp tác trong đào tạo nghề, du lịch, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ sinh học.

Một số doanh nghiệp giới thiệu giải pháp tự động hóa trong chế biến thực phẩm, sản xuất hương liệu, ứng dụng AI trong quản lý, điều hành; đồng thời quan tâm đến năng lượng tái tạo và công nghệ sử dụng vi tảo xử lý nước, tạo nguồn thức ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Đại diện Phòng Thủ công nghiệp vùng Île-de-France cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với tỉnh trong đào tạo nghề, phát triển thủ công nghiệp và du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định tỉnh Phú Thọ cam kết luôn mở rộng cửa chào đón và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Pháp cũng như kiều bào tại châu Âu khi đến đầu tư, kinh doanh tại Phú thọ.

Khẳng định thông điệp nhất quán “Thủ tục nhanh gọn - Môi trường an toàn - Đầu tư hiệu quả - Phát triển bền vững”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cam kết Phú Thọ luôn mở rộng cửa đón chào và dành những điều kiện ưu đãi, hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp Pháp và cộng đồng kiều bào tại châu Âu khi đến đầu tư, kinh doanh.

Tỉnh luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư theo cơ chế xử lý nhanh, minh bạch từ khâu khảo sát, thực hiện thủ tục pháp lý và trong suốt quá trình vận hành dự án; đồng thời áp dụng tối đa các chính sách ưu đãi về thuế, tiền thuê đất và hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào dự án.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ tại Cộng hòa Pháp.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Trịnh Đức Hải cho biết: Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam -Liên minh châu Âu (EVFTA) tạo khuôn khổ thuận lợi cho hoạt động thương mại và tiếp cận thị trường giữa hai bên, trên cơ sở đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và những yêu cầu liên quan.

Đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Phú Thọ, Đại sứ Trịnh Đức Hải khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp sẽ làm cầu nối tích cực, sẵn sàng hỗ trợ kết nối đối tác, tổ chức các chuyến khảo sát thực tế tại các khu công nghiệp của Phú Thọ để cụ thể hóa các tiềm năng hợp tác thành các dự án thiết thực.

Thành viên đoàn xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ cùng lãnh đạo, nhân viên Đại sứ quán và đại diện Hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ tại Pháp.

Đột phá hợp tác hạ tầng, công nghệ với các tập đoàn hàng đầu

Trong chương trình làm việc tại Paris, Đoàn công tác đã có buổi làm việc chuyên sâu với Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF International) và Tập đoàn Artelia. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Benoît Clocheret - Phó Chủ tịch MEDEF International, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp - Việt, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Artelia.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh làm việc với Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF International).

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị MEDEF International tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy các tập đoàn công nghệ, năng lượng, hạ tầng và logistics lớn của Pháp đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng quà lưu niệm cho ông Benoît Clocheret - Phó Chủ tịch MEDEF International, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp - Việt, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Artelia.

Đối với Tập đoàn Artelia – đơn vị hàng đầu thế giới về tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án, lãnh đạo tỉnh bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, tư vấn phát triển hạ tầng đô thị, giao thông thông minh, quy hoạch khu công nghiệp sinh thái, quản lý nguồn nước và bảo vệ môi trường.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của Phú Thọ, ông Benoît Clocheret cam kết sẽ phối hợp tổ chức các đoàn doanh nghiệp Pháp sang khảo sát thực địa, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ bán dẫn, năng lượng sạch và phát triển chuỗi cung ứng.

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

* Thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, đồng chí Trần Duy Đông đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh trong công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh vùng Đất Tổ; làm cầu nối thu hút các nguồn lực tri thức, tài chính của cộng đồng doanh nhân, kiều bào Việt Nam tại châu Âu hướng về đầu tư xây dựng quê hương.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng quà Đại sứ Trịnh Đức Hải và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Đại sứ Trịnh Đức Hải đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trong công tác xúc tiến đầu tư quốc tế. Khẳng định luôn đồng hành cùng các địa phương trong nước, Đại sứ cam kết sẽ tích cực hỗ trợ Phú Thọ trong việc kết nối thông tin, giới thiệu các đối tác tiềm năng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại và giao lưu văn hóa giữa tỉnh Phú Thọ với các đối tác Pháp ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Mở rộng ngoại giao địa phương thiết thực tại thành phố Nevers

Ngày 30/10, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ đã tới thăm và làm việc tại thành phố Nevers (tỉnh Nièvre). Đồng chí Trần Duy Đông cùng đoàn công tác đã hội đàm với ông Denis Thuriot - Thị trưởng thành phố Nevers, Chủ tịch Cộng đồng đô thị Nevers Agglomération và ông Jean-Philippe Richard - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Nièvre (CCI Nièvre).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông làm việc với ông Denis Thuriot - Thị trưởng thành phố Nevers, Chủ tịch Cộng đồng đô thị Nevers Agglomération và ông Jean-Philippe Richard - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Nièvre (CCI Nièvre).

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Duy Đông trân trọng cảm ơn lãnh đạo chính quyền thành phố Nevers, CCI Nièvre đã dành sự đón tiếp trọng thị; đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những giá trị lịch sử, văn hóa và nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thành phố Nevers không chỉ nổi bật với các công trình kiến trúc, di sản văn hóa bên dòng sông Loire mà còn có thế mạnh trong các lĩnh vực cơ khí, công nghiệp ô tô, đào tạo kỹ thuật và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác nghe giới thiệu về lịch sử và thế mạnh của Nevers.

Thị trưởng Denis Thuriot đánh giá Phú Thọ và Nevers có nhiều tiềm năng bổ trợ cho nhau. Giới thiệu thế mạnh của địa phương, ông nhấn mạnh các lĩnh vực cơ khí chính xác, giao thông thông minh, công nghiệp hỗ trợ, chế biến gỗ và thực phẩm, đô thị thông minh, công nghệ số; đồng thời giới thiệu di sản nghề gốm faïence truyền thống của Nevers.

Thị trưởng cũng chia sẻ kinh nghiệm hợp tác giữa Trung tâm Bệnh viện Nevers với nhân viên y tế Việt Nam, coi đây là một hướng kết nối thiết thực, góp phần tăng cường quan hệ giữa người dân hai nước.

Thị trưởng Denis Thuriot nhất trí cao với các đề xuất của tỉnh Phú Thọ, nhấn mạnh quan điểm hợp tác cần hướng tới kết quả cụ thể, lấy kết nối doanh nghiệp và triển khai dự án thực tế làm trọng tâm.

Trên tinh thần cởi mở và thực chất, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực thế mạnh bổ trợ cho nhau. Trọng tâm là: công nghiệp và đào tạo (kết nối chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô, cơ khí chính xác, tự động hóa; thúc đẩy hợp tác đào tạo giữa Viện Đào tạo Đại học về ô tô và giao thông vận tải (ISAT - Pháp) với Trường Đại học Hùng Vương và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ); quản trị đô thị và môi trường (chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, quản lý nguồn nước, xử lý chất thải và y tế cộng đồng); văn hóa và du lịch (đẩy mạnh giao lưu văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn di sản; quảng bá các giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại như Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ gắn kết với trải nghiệm di sản văn hóa, nghệ thuật gốm faïence truyền thống của Nevers).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo thành phố Nevers và lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Nièvre (CCI Nièvre).

Để các nội dung trao đổi sớm đơm hoa kết trái, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh làm đầu mối xuyên suốt, phối hợp với các sở, ngành liên quan chủ động duy trì liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, MEDEF International, chính quyền thành phố Nevers và CCI Nièvre; kịp thời cung cấp thông tin, hỗ trợ thủ tục, sẵn sàng đón tiếp các đoàn khảo sát của Pháp đến làm việc và triển khai dự án tại Phú Thọ.

Chuyến công tác tại Cộng hòa Pháp của Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã thành công tốt đẹp, mở ra những triển vọng hợp tác mới đầy tiềm năng, khẳng định tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo tỉnh trong nỗ lực đưa Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng trong giai đoạn mới.

PV