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Phú Thọ có trên 100 sản phẩm chủ lực được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Thời gian qua, công tác hỗ trợ xây dựng và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho trên 100 sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, khẳng định thương hiệu và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Phú Thọ có trên 100 sản phẩm chủ lực được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệSản phẩm nếp Gà gáy Mỹ Lung, xã Sơn Lương được bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Mỹ Lung”, góp phần khẳng định danh tiếng, nguồn gốc và nâng cao giá trị đặc sản địa phương.

Trong đó, việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể đã phát huy vai trò quan trọng trong việc nâng cao giá trị và tạo dựng uy tín cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Một số sản phẩm như cam Cao Phong, quýt Mường Kịt... sau khi được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã ghi nhận giá trị tăng rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tạo thêm động lực cho người dân, cơ sở sản xuất phát triển sản phẩm theo hướng bền vững.

Phú Thọ có trên 100 sản phẩm chủ lực được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệBưởi Chí Đám là sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần khẳng định thương hiệu nông sản Phú Thọ trên thị trường.

Việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ không chỉ giúp bảo vệ tên gọi, nguồn gốc và uy tín của sản phẩm mà còn tạo cơ sở để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng khả năng nhận diện thương hiệu và hạn chế nguy cơ bị sử dụng trái phép nhãn hiệu.

Qua đó, các sản phẩm chủ lực, đặc trưng và OCOP của tỉnh từng bước phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, nguồn nguyên liệu và bản sắc địa phương. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, thúc đẩy phát triển sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao thu nhập cho người dân.

Lệ Oanh


Lệ Oanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sản phẩm OCOP Sở hữu trí tuệ Sản phẩm chủ lực tỉnh Phú Thọ Hỗ trợ Nhận diện thương hiệu Phát triển sản xuất Cao Phong xây dựng Kết quả
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