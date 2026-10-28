Ứng dụng khoa học công nghệ thúc đẩy hợp tác xã đổi mới

Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất, quản lý và tiêu thụ sản phẩm tại các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Từ đầu tư máy móc, kiểm soát chất lượng đến bán hàng trên nền tảng số, nhiều HTX chủ động đổi mới để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 1.800 HTX đang hoạt động, thu hút trên 188.000 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho gần 156.000 lao động. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp chiếm số lượng lớn nhất với hơn 1.120 HTX.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ HTX ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi số, chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, cấp mã số vùng trồng, đầu tư máy móc và phát triển nhãn hiệu sản phẩm. Một số mô hình HTX thông minh thông qua chuyển đổi số cũng được xây dựng, góp phần đưa công nghệ vào hoạt động quản lý và kinh doanh.

Đến nay, khoảng 70% HTX đã quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, trên 135 HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị và khoảng 130 HTX ứng dụng công nghệ cao.

Từ thực tế các HTX cho thấy, ứng dụng công nghệ đã bước đầu gắn với nhu cầu của sản xuất và thị trường. Máy móc hỗ trợ nâng cao chất lượng chế biến, công cụ số mở rộng kênh tiêu thụ, truy xuất nguồn gốc giúp tăng khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của đối tác.

Sản phẩm gạo nếp Gà Gáy Mỹ Lung được đầu tư đóng gói, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, góp phần nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Tại HTX Sản xuất gạo nếp Gà Gáy Mỹ Lung và Kinh doanh dịch vụ tổng hợp (xã Sơn Lương), sản lượng gạo bao tiêu đạt khoảng 50 tấn/năm. Ông Khúc Ngọc Tung - Giám đốc HTX cho biết: “Thông qua các dự án khoa học, công nghệ, sản phẩm nếp Gà Gáy Mỹ Lung đã xây dựng được nhãn hiệu tập thể, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, góp phần nâng cao giá trị, khẳng định nguồn gốc sản phẩm. Bên cạnh đó, được hỗ trợ một phần kinh phí cùng với nguồn vốn của HTX, chúng tôi đầu tư máy xay xát, máy hút chân không, cân định lượng để từng bước chuẩn hóa khâu chế biến, đóng gói. HTX cũng đẩy mạnh bán hàng qua Facebook, Zalo và các sàn thương mại điện tử, gắn mã QR truy xuất nguồn gốc. Nhờ đó, doanh số từ kênh trực tuyến hiện chiếm khoảng 30%, giúp tiếp cận khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố và giảm phụ thuộc vào khâu trung gian”.

Ở khâu sản xuất, quản lý vùng nguyên liệu và kiểm soát quy trình cũng góp phần nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu của đối tác. HTX Nông nghiệp Đại Đồng (xã Yên Trị) hiện duy trì hơn 30ha bưởi Diễn có mã số vùng trồng. Ông Vũ Xuân Oanh - Giám đốc HTX chia sẻ: “Việc kiểm soát quy trình sản xuất và truy xuất nguồn gốc tạo điều kiện để đơn vị liên kết với doanh nghiệp, đưa một phần sản lượng xuất khẩu sang thị trường EU. Đây là khâu quan trọng để sản phẩm duy trì khả năng tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ”.

Sản phẩm bưởi Diễn của HTX Nông nghiệp Đại Đồng được sơ chế, dán tem truy xuất nguồn gốc theo đúng tiêu chuẩn.

Trong Đề án phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm. Theo đó, tổ chức triển khai ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới và công nghệ số trong các khâu sản xuất, quản lý, chế biến, bảo quản và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của các sản phẩm HTX.

Hỗ trợ các HTX xây dựng và vận hành nền tảng thương mại điện tử, hệ thống phần mềm quản lý nội bộ, kế toán số, quản lý thành viên, website giới thiệu - tiêu thụ sản phẩm. Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của HTX. Khuyến khích hình thành mô hình HTX số, HTX xanh, HTX ứng dụng kinh tế tuần hoàn và mô hình sản xuất thân thiện môi trường; lựa chọn, ưu tiên triển khai thí điểm tại các HTX/LHHTX điểm để làm cơ sở nhân rộng...

Ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình đổi mới hoạt động của các HTX. Cùng với các chính sách hỗ trợ của tỉnh, sự chủ động của các HTX sẽ giúp khu vực kinh tế tập thể thích ứng với phương thức sản xuất hiện đại, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Nguyễn Huế