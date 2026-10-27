Xuân Hòa lấy khoa học công nghệ làm động lực phát triển

Xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển, phường Xuân Hòa từng bước đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng xây dựng chính quyền số, xã hội số và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, phường Xuân Hòa tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, gắn ứng dụng công nghệ với cải cách hành chính và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ xử lý văn bản điện tử, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đến phổ cập kỹ năng số trong cộng đồng, chuyển đổi số đang từng bước tạo chuyển biến trong hoạt động của chính quyền và đời sống người dân.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Xuân Hòa hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến.

Chuyển đổi số từ chính quyền cơ sở

Một trong những kết quả nổi bật của Xuân Hòa là từng bước đưa công nghệ số vào hoạt động quản lý, điều hành. 9 tháng năm 2026, UBND phường đã bố trí, giải ngân 5,763 tỷ đồng từ ngân sách địa phương cho các nhiệm vụ chuyển đổi số; cơ bản hoàn thành 9/11 chỉ tiêu chuyển đổi số do tỉnh giao. Đội ngũ cán bộ, công chức được tập huấn, nâng cao kỹ năng, từng bước sử dụng thành thạo các hệ thống phần mềm phục vụ công việc.

Việc xử lý văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số và khai thác các nền tảng dùng chung được duy trì thường xuyên. 100% văn bản đi, đến được xử lý qua phần mềm VNPT-iOffice và văn bản đi được ký số điện tử.

Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa Phạm Văn Bình cho biết: “Định hướng của địa phương là gắn phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số với yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc triển khai các nhiệm vụ phải có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời chú trọng hiệu quả thực tế thay vì chỉ dừng ở việc ứng dụng phần mềm hay hoàn thành các chỉ tiêu hành chính”.

Theo định hướng này, chuyển đổi số không phải nhiệm vụ riêng của bộ phận công nghệ thông tin mà cần được triển khai trong từng lĩnh vực quản lý, từ giải quyết thủ tục hành chính, quản lý dữ liệu đến giáo dục, y tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi dữ liệu được cập nhật, kết nối và khai thác hiệu quả, chính quyền có thêm cơ sở để điều hành sát thực tế, người dân có thể tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn.

Một điểm nhấn khác là mô hình “Phường số - Tổ dân phố chuyển đổi số” gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”. Phường thành lập 37 Tổ công nghệ số cộng đồng để tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Mô hình thực hiện trực tiếp tại tổ dân phố, hỗ trợ người dân thao tác trên điện thoại thông minh, sử dụng tài khoản định danh điện tử và thực hiện các giao dịch trên môi trường số. Các nhà văn hóa tổ dân phố từng bước trở thành điểm tiếp cận, hỗ trợ kỹ năng số tại cơ sở.

Cách làm này có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh kỹ năng số của người dân chưa đồng đều. Việc được hướng dẫn trực tiếp giúp giảm tâm lý e ngại, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số trong đời sống hằng ngày.

Lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Từ ngày 1/1 đến 31/8/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa tiếp nhận 9.681 hồ sơ thủ tục hành chính; trong đó có 9.350 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến trong kỳ, chiếm 96,6%. Đã giải quyết 9.440 hồ sơ, đạt 97,5%; trong đó 9.132 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Kết quả cho thấy, người dân ngày càng tiếp cận nhiều hơn với phương thức giao dịch trực tuyến.

Người dân sử dụng máy lấy số thứ tự tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa - Hoàng Bích Thuận cho biết: Trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử; thường xuyên rà soát tiến độ, đôn đốc các bộ phận chuyên môn và hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Cùng với việc ứng dụng công nghệ, thái độ phục vụ, trách nhiệm của cán bộ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp vẫn là những tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả cải cách hành chính".

Thực tế, không phải người dân nào cũng có đủ kỹ năng để tự thực hiện thủ tục trên môi trường số. Một bộ phận người dân chưa quen thao tác trực tuyến, quên tài khoản định danh điện tử hoặc không có thiết bị phù hợp. Vì vậy, Trung tâm vừa đẩy mạnh số hóa quy trình, vừa duy trì hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ người dân hoàn thành hồ sơ, nhất là những trường hợp gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ.

Cùng với cải cách hành chính, công nghệ số đang được mở rộng sang các lĩnh vực khác. Trong giáo dục, các trường phổ thông sử dụng hệ thống quản lý nhà trường, sổ điểm điện tử, nền tảng học trực tuyến và kho học liệu số. Các hoạt động tập huấn về trí tuệ nhân tạo, STEM giúp cán bộ quản lý, giáo viên từng bước tiếp cận công cụ mới, hỗ trợ xây dựng kế hoạch giáo dục, thiết kế bài giảng và tổ chức hoạt động học tập.

Trong lĩnh vực y tế, việc hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử góp phần tạo nền tảng quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân thuận tiện hơn.

Tạo nền tảng cho phát triển bền vững

Dù có chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và người dân về vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhưng Xuân Hòa vẫn đối mặt với những hạn chế về hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn lực đầu tư, nhân lực chuyên sâu và kỹ năng số của một bộ phận người dân.

Cán bộ phường Xuân Hòa ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, từng bước đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Việc ứng dụng khoa học, công nghệ tại địa phương hiện chủ yếu tập trung vào khai thác các nền tảng và tiến bộ kỹ thuật sẵn có; hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ quy mô lớn chưa hình thành rõ nét. Sự tham gia của doanh nghiệp công nghệ, tổ chức khoa học vào các hoạt động đổi mới sáng tạo cũng còn hạn chế.

Thời gian tới, phường tiếp tục hoàn thiện mô hình “Phường số - Tổ dân phố chuyển đổi số”, đánh giá hiệu quả để nhân rộng cách làm phù hợp; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ và người dân; đồng thời rà soát, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin và nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu.

Trong phát triển kinh tế, việc ứng dụng công nghệ được mở rộng sang hộ kinh doanh, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, dịch vụ. Hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên website, mạng xã hội và nền tảng trực tuyến nhằm giúp các chủ thể mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng. Việc khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ trong quản lý và kinh doanh cũng góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí giao dịch.

Từ nền tảng đã xây dựng, việc tiếp tục đầu tư có trọng tâm, nâng cao năng lực số và phát huy vai trò của cộng đồng đã và đang giúp Xuân Hòa từng bước hình thành môi trường số rộng khắp. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương nâng cao hiệu quả quản trị, cải thiện chất lượng sống và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, xã hội theo hướng hiện đại, bền vững.

Quang Nam