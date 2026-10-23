Đảng bộ Yên Lập tăng tốc chuyển đổi số trong Đảng

Đảng bộ xã Yên Lập đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là số hóa hồ sơ đảng viên, triển khai ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” và từng bước đổi mới phương thức hoạt động trên môi trường số.

Thường trực Đảng ủy xã giao ban với các bí thư chi bộ thôn trên địa bàn triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy xã Yên Lập quán triệt các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”, gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; bảo đảm tính xuyên suốt từ giao nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đến kiểm tra, nghiệm thu và đánh giá kết quả. Trong đó, lấy dữ liệu làm nền tảng, hiệu quả thực chất làm thước đo; bảo đảm dữ liệu được cập nhật thường xuyên theo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi tiến độ được tăng cường. Kết quả thực hiện Chiến dịch “100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số của ngành Tổ chức Xây dựng Đảng” là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân năm 2026.

Xác định số hóa hồ sơ đảng viên là nhiệm vụ có khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao về độ chính xác và bảo mật thông tin, Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cấp ủy viên phụ trách các chi bộ trực thuộc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đảng ủy và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/8 đến 10/8/2026, các chi bộ tiến hành rà soát, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ đảng viên thuộc phạm vi quản lý. Từ ngày 11/8 đến 15/11/2026, Ban Xây dựng Đảng phối hợp với các chi bộ tiếp tục chỉnh lý, bổ sung, chuẩn hóa, cập nhật và số hóa hồ sơ.

Đảng viên Chi bộ cơ quan MTTQ xã triển khai sử dụng ứng dụng "Sổ tay đảng viên".

Đồng chí Nguyễn Kim Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: “Việc chuyển từ hồ sơ giấy truyền thống sang dữ liệu số không chỉ giúp công tác lưu trữ được khoa học, an toàn mà còn tối ưu hóa thời gian tra cứu, khai thác thông tin khi làm các thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng, xét tặng Huy hiệu Đảng hay đánh giá xếp loại hằng năm. Đây là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tổ chức Đảng hiện đại, tinh gọn và hiệu quả”.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng dữ liệu, Đảng ủy xã triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: tổ chức thực hiện; dữ liệu số; số hóa hồ sơ và tạo lập dữ liệu điện tử; triển khai các hệ thống thông tin và nền tảng số; hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm an toàn thông tin; đào tạo, hướng dẫn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); đánh giá kết quả.

Đảng bộ xã Yên Lập hiện có 1.948 đảng viên, sinh hoạt tại 57 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Với sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đảng và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chuyên trách, đến ngày 15/10/2026, toàn Đảng bộ đã hoàn thành 100% việc nhập liệu, chuẩn hóa dữ liệu hồ sơ đảng viên, sớm hơn thời hạn kế hoạch đề ra.

Cùng với số hóa hồ sơ, Đảng ủy xã Yên Lập đẩy mạnh hướng dẫn cán bộ, đảng viên cài đặt, sử dụng hiệu quả ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, từng bước hình thành thói quen tiếp cận thông tin, khai thác tiện ích và thực hiện nhiệm vụ trên môi trường số. Qua đó, góp phần đổi mới phương thức quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng.

Việc hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên đúng tiến độ thể hiện quyết tâm của Đảng bộ xã Yên Lập trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số gắn với công tác xây dựng Đảng. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác dữ liệu, cải cách quy trình nghiệp vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thu Hà