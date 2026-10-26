Tam Nông ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

Phát huy tiềm năng, lợi thế và vị trí kết nối giao thương thuận lợi, xã Tam Nông đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp xanh, thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Lãnh đạo xã Tam Nông trao đổi với Công ty Cổ phần Công nghệ New Stone (Khu công nghiệp Trung Hà) về hiệu quả hoạt động sản xuất và phân phối đá thạch anh nhân tạo cao cấp của doanh nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Ứng dụng công nghệ, nâng cao giá trị sản xuất

Trước yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, xã Tam Nông đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân ứng dụng khoa học công nghệ vào trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Việc sử dụng giống chất lượng, cải tiến quy trình canh tác, đẩy mạnh cơ giới hóa và áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, sử dụng tài nguyên hợp lý.

Trên diện tích 3,5 ha, HTX rau, củ, quả sạch Mạnh Liên ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất các loại rau ăn lá và cây ăn quả đạt tiêu chuẩn VietGAP theo hướng hữu cơ, tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho nhiều lao động địa phương.

HTX rau, củ, quả sạch Mạnh Liên ở thôn 10 là một trong những mô hình ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Với 7.000 m2 nhà màng, HTX sử dụng phần mềm quản lý và thiết bị theo dõi các chỉ số chăm sóc, góp phần kiểm soát chất lượng, nâng cao tính đồng đều của sản phẩm và đáp ứng yêu cầu thị trường.

Ông Nguyễn Hoàng Mạnh - Giám đốc HTX cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ số vào sản xuất giúp kiểm soát quy trình, minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của các hệ thống phân phối”.

Đối với rau màu và cây ăn quả, hệ thống tưới tự động, thiết bị theo dõi độ ẩm và phần mềm quản lý mùa vụ giúp tiết kiệm nước, giảm công lao động, phát hiện sớm nguy cơ sâu bệnh.

Cùng với đó, địa phương phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, kết nối người dân với cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản.

Trong nuôi trồng thủy sản, người dân chú trọng quản lý chất lượng nước, phòng, chống dịch bệnh và xử lý chất thải.

Đối với lâm nghiệp, việc cải tiến kỹ thuật trồng, chăm sóc và lựa chọn giống phù hợp góp phần nâng cao chất lượng rừng, phát huy hiệu quả sử dụng đất và gia tăng giá trị kinh tế lâu dài.

Cùng với nông nghiệp, sản xuất công nghiệp trên địa bàn duy trì ổn định, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và giải quyết việc làm. Các ngành sản xuất như vật liệu xây dựng, đá ốp lát, đồ uống tiếp tục hoạt động, trong đó Khu công nghiệp Trung Hà là một trong những địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp.

Toàn xã hiện có 93 doanh nghiệp với khoảng 3.400 lao động. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu đổi mới công nghệ, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, kiểm soát chất thải, gắn phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ theo hướng xanh, bền vững sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Động lực từ khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Xác định sản xuất xanh, tiết kiệm tài nguyên và kinh tế tuần hoàn là hướng đi cần thiết, xã Tam Nông khuyến khích thu gom, xử lý, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp và chất thải chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần giảm chi phí sản xuất và cải thiện chất lượng đất.

Chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản cũng được xác định là giải pháp mở rộng thị trường. Các hợp tác xã, trang trại và hộ kinh doanh cần được hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, số hóa thông tin và truy xuất nguồn gốc.

Để phát huy hiệu quả, việc ứng dụng công nghệ phải gắn với chất lượng sản phẩm ổn định, thông tin minh bạch và khả năng đáp ứng đơn hàng. Đồng thời, cần tăng cường tập huấn kỹ năng số, kết nối nhà sản xuất với doanh nghiệp phân phối và hỗ trợ xây dựng thương hiệu.

Mô hình nuôi gà an toàn sinh học của anh Đỗ Mạnh Tuấn ở thôn 1, xã Tam Nông mang lại hiệu quả thiết thực.

Những kết quả sản xuất cho thấy tiềm năng phát triển của địa phương. Tổng diện tích gieo trồng đạt 933,2 ha, bằng 97,2% kế hoạch; diện tích rau đạt 128,01 ha, bằng 108,4%; diện tích ngô đạt 126,08 ha, bằng 105,07%. Sản lượng thủy sản ước đạt 951,1 tấn.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ ước sản xuất 35,8 triệu lít bia, doanh thu đạt 722 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Vĩnh Thịnh sản xuất 15 triệu viên gạch. Kết quả này góp phần duy trì hoạt động sản xuất, tạo việc làm, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Xã tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp; đồng thời phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và các đơn vị tiếp cận, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, huy động hiệu quả các nguồn lực, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp tuần hoàn, bền vững”.

Thời gian tới, Tam Nông tiếp tục gắn ứng dụng khoa học công nghệ với cơ cấu lại sản xuất. Trong lĩnh vực công nghiệp, tập trung đổi mới thiết bị, tiết kiệm năng lượng, quản lý chất thải, tuân thủ quy định môi trường.

Đối với nông nghiệp, thúc đẩy cơ giới hóa, ứng dụng kỹ thuật phù hợp, sản xuất an toàn và tăng liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp.

Chuyển đổi số được triển khai theo hướng thiết thực, lấy hiệu quả sản xuất và lợi ích của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Đây là cơ sở để Tam Nông nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thêm việc làm, cải thiện thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới hiện đại.

Ngọc Lam