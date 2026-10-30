Khai mạc Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX

Sáng 30/10, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh khóa XX.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Sáu được tổ chức vào thời điểm cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Các cấp uỷ, chính quyền địa phương quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng các nguồn lực đầu tư; tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 đã đề ra.

Kỳ họp thứ Sáu sẽ xem xét, thảo luận và dự kiến thông qua 4 nghị quyết, tập trung vào 2 nhóm nội dung cốt lõi về đầu tư, phát triển hạ tầng và tổ chức đơn vị hành chính.

Cụ thể là thống nhất giao UBND thành phố Hà Nội là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án xây dựng cầu Minh Châu 2 kết hợp đường trục kinh tế xã Minh Châu kết nối với tỉnh Phú Thọ; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4, đoạn từ huyện Bình Xuyên đến huyện Vĩnh Tường cũ (giai đoạn 2); phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và đường giao thông kết nối đến nút giao IC6 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai); điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Các đồng chí Chủ tọa kỳ họp.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Kỳ họp thứ Sáu, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; nghiên cứu kỹ các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra; phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, khách quan, tập trung làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Trong quá trình xem xét, cần chú trọng đánh giá cơ sở pháp lý, sự cần thiết, tính phù hợp với quy hoạch và thực tiễn, khả năng cân đối nguồn lực, hiệu quả đầu tư và trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm các nghị quyết được thông qua đúng quy định, có tính khả thi và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, với trách nhiệm của mình và yêu cầu của Kỳ họp, chủ động tiếp thu và giải trình, làm rõ những vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu dự Kỳ họp quan tâm, làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định, bảo đảm các nghị quyết được ban hành có chất lượng, khả thi và tổ chức thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Quang cảnh kỳ họp.

Ngay sau phiên khai mạc, dưới sự điều hành của Chủ tọa, HĐND tỉnh nghe UBND tỉnh trình bày các báo cáo, tờ trình; nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những nội dung trọng tâm, tạo cơ sở xem xét, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ sẽ tiếp tục thông tin diễn biến của kỳ họp.

Đức Anh