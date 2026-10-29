Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI:

Quốc hội thảo luận ở hội trường về các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 29/10, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI thảo luận ở hội trường về các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ có đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh dự họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Đại Dương và các đại biểu Quốc hội tỉnh dự họp.

Buổi sáng, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Nhiều đại biểu tập trung góp ý các quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người sử dụng đất, nhất là chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bảo đảm an toàn pháp lý trong giao dịch đất đai.

Cụ thể, một số đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm phục hồi sinh kế, bồi thường tài sản và bảo đảm quyền lợi của người dân khi áp dụng các chính sách chuyển tiếp. Cần quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong theo dõi đời sống, việc làm, thu nhập của người dân sau thu hồi đất và có chính sách hỗ trợ bổ sung khi cần thiết. Chính sách cũng cần quan tâm đến người thuê đất, thuê mặt bằng hợp pháp bị mất việc làm hoặc nguồn thu nhưng không thuộc diện được bồi thường quyền sử dụng đất.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về các dự án Luật.

Về bồi thường tài sản, đề nghị bổ sung cơ chế xác định giá trị đối với những tài sản hợp pháp chưa có đơn giá hoặc đơn giá không còn phù hợp; tính toán đầy đủ chi phí tháo dỡ, đấu nối, lắp đặt để người dân có thể khôi phục hoạt động sản xuất sau di dời. Việc bố trí tái định cư không chỉ dừng lại ở bảo đảm nhà ở, hạ tầng mà còn phải tính đến khả năng tiếp cận đất sản xuất, việc làm, trường học, y tế và sinh hoạt cộng đồng.

Việc hoàn thành chi trả bồi thường và bố trí tái định cư chưa đồng nghĩa với việc người dân đã ổn định cuộc sống. Chính sách thu hồi đất phải được đánh giá không chỉ bằng tiến độ giải phóng mặt bằng mà còn bằng khả năng ổn định đời sống và phục hồi sinh kế của những người bị ảnh hưởng...

Có ý kiến đại biểu cho rằng, cần quy định ngay trong Luật Đất đai các giao dịch bắt buộc công chứng, chứng thực, nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và an toàn pháp lý cho người sử dụng đất. Các giao dịch, thủ tục hành chính về đất đai phải được thực hiện trên nền tảng dữ liệu số, không yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có. Điều này không chỉ giúp đơn giản hóa thủ tục mà còn góp phần giảm tham nhũng, lãng phí...

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Góp ý vào dự án Luật này, đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Cao Sơn tập trung 3 vấn đề cho các doanh nghiệp ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn và an toàn khu. Về việc hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tại địa bàn an toàn khu gắn với mức độ khó khăn thực tế, đại biểu đề nghị tại Điều 17 của dự thảo Luật cần nghiên cứu bổ sung rõ đối tượng doanh nghiệp hoạt động tại các xã, vùng an toàn khu đã được cấp có thẩm quyền công nhận nhưng còn gặp bất lợi về hạ tầng, kết nối thị trường và khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Cao Sơn thảo luận ở hội trường.

Đối với việc tháo gỡ điểm nghẽn trong tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số và dịch vụ kỹ thuật của doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại biểu đề nghị, đối với giải pháp số được ngân sách hỗ trợ, hợp đồng phải xác định rõ trách nhiệm bàn giao dữ liệu, tài liệu vận hành và đào tạo người tiếp nhận tại doanh nghiệp; công khai chi phí duy trì sau hỗ trợ và điều kiện chuyển dữ liệu sang nhà cung cấp khác, qua đó giúp doanh nghiệp vùng khó khăn duy trì chuyển đổi số khi kết thúc hỗ trợ, hạn chế phát sinh chi phí ngoài khả năng chi trả.

Về thiết kế cơ chế vốn đối ứng và thanh toán phù hợp với khả năng tài chính của doanh nghiệp, đại biểu Nguyễn Cao Sơn đề nghị hoàn thiện cơ chế thực hiện hỗ trợ tại Điều 6 và trách nhiệm đối ứng tại Điều 29 của dự thảo Luật theo hướng cho phép bố trí phần vốn đối ứng theo tiến độ phù hợp với từng nhiệm vụ.

Khánh Hà (tổng hợp)