Đầu tư, sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Sáng 10/11, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giám sát, khảo sát việc thực hiện chính sách đầu tư, sử dụng nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Chúc - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Luyến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bùi Văn Chúc chủ trì hội nghị.

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ có 72 xã thuộc vùng DTTS&MN, trong đó 50 xã đặc biệt khó khăn và 720 thôn đặc biệt khó khăn. Đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS&MN giảm còn 5,34%; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 47,5 triệu đồng.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã huy động hơn 23.319 tỷ đồng thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN. Toàn tỉnh triển khai 3.028 công trình thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó 3.025 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 3 công trình chậm tiến độ.

Từ nguồn lực đầu tư, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 1.149 nhà ở cho hộ dân, 42 công trình nước sinh hoạt tập trung, 765 công trình hạ tầng thiết yếu; đồng thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, bảo tồn văn hóa và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Qua đó, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS&MN.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án do cấp tỉnh quyết định đầu tư đạt hơn 11.520 tỷ đồng. Toàn tỉnh triển khai 199 dự án, trong đó 157 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần phát triển sản xuất, cải thiện hạ tầng phục vụ dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Văn Luyến phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai các chương trình, dự án vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của một số dự án còn chậm, nhất là nguồn vốn chuyển tiếp sang năm 2026. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc về thủ tục đầu tư, công tác bàn giao dự án sau sắp xếp đơn vị hành chính và năng lực tổ chức thực hiện tại một số địa phương còn hạn chế.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình, dự án; đề xuất giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, bảo đảm các công trình phát huy hiệu quả sau khi đưa vào sử dụng.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bùi Văn Chúc đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các chương trình, chính sách đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN; làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng chí nhấn mạnh, việc bố trí, sử dụng các nguồn lực đầu tư phải bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng, phù hợp với nhu cầu thực tiễn và điều kiện của từng địa phương; ưu tiên các công trình hạ tầng thiết yếu, dự án phục vụ trực tiếp đời sống và sản xuất của người dân. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và chính quyền cơ sở, nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giám sát, vận hành và phát huy hiệu quả các công trình sau đầu tư. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng trên địa bàn tỉnh.

Lê Minh