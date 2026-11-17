Khởi công Khu nghỉ dưỡng InterContinental Thanh Xuan Valley Resort

Sáng 17/11, tại phường Xuân Hòa, Công ty Cổ phần Bất động sản BIM (BIM Land) phối hợp với Tập đoàn IHG Hotels & Resorts tổ chức Lễ khởi công Khu nghỉ dưỡng InterContinental Thanh Xuan Valley Resort.

Dự buổi lễ có đồng chí Phùng Thị Kim Nga – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và phường Xuân Hoà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án.

Được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng quốc tế, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên thung lũng rừng thông, InterContinental Thanh Xuan Valley Resort có quy mô 165 phòng khách sạn và hơn 60 biệt thự nghỉ dưỡng độc lập. Dự án hướng tới hình thành khu nghỉ dưỡng cao cấp, kết hợp tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế với những trải nghiệm gắn với thiên nhiên và bản sắc địa phương.

Dự án do BIM Land phát triển, hợp tác cùng Tập đoàn IHG Hotels & Resorts – một trong những tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới. Sự hợp tác này được kỳ vọng góp phần nâng tầm chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng sức hấp dẫn của du lịch địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và lãnh đạo sở, ngành của tỉnh, phường Xuân Hoà tặng hoa chúc mừng tại lễ khởi công.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đánh giá cao ý tưởng phát triển khu nghỉ dưỡng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên, góp phần thúc đẩy ngành du lịch, dịch vụ của tỉnh.

Đồng chí đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai dự án bảo đảm đúng quy hoạch, hồ sơ được phê duyệt và quy định của pháp luật; chú trọng chất lượng, tiến độ công trình, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Đồng chí cũng lưu ý chủ đầu tư cần lựa chọn giải pháp thi công phù hợp với điều kiện địa hình, kiểm soát tốt hệ thống thoát nước, hạn chế tối đa tác động đến cảnh quan và khu vực xung quanh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; kịp thời tiếp nhận, giải quyết các vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân trong quá trình triển khai dự án.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Công ty cổ phần Bất động sản BIM, Tập đoàn IHG Hotels & Resorts.

Khẳng định tỉnh Phú Thọ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga tin tưởng InterContinental Thanh Xuan Valley Resort khi hoàn thành sẽ trở thành điểm đến nghỉ dưỡng chất lượng cao, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Phú Thọ.

Dự án cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm, mở rộng cơ hội phát triển dịch vụ, kinh doanh cho người dân, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của phường Xuân Hòa và toàn tỉnh.

Thúy Hường