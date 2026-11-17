Gặp mặt kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 17/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức gặp mặt kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026). Dự và chúc mừng có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục tỉnh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trịnh Thế Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về những kết quả nổi bật của ngành Giáo dục tỉnh sau sáp nhập.

Theo đó, chỉ trong 1 tháng, ngành đã hoàn thành việc sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục, giảm từ 1.861 trường xuống còn 655 trường, tương đương giảm 64,8%; giảm 2.280 cán bộ quản lý, trong đó hơn 2.100 người chuyển sang làm công tác giảng dạy.

Quang cảnh chương trình gặp mặt.

Công tác chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ học bạ số đạt trên 99,9%, tương đương khoảng 800.000 hồ sơ, xếp thứ 2 toàn quốc; hoàn thành số hóa hơn 1,7 triệu văn bằng, chứng chỉ.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được khẳng định với 229 học sinh đoạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố; 4 học sinh đoạt huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Đồng chí đề nghị ngành Giáo dục tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu cả nước; quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng với yêu cầu đổi mới.

Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ, giáo viên đến công tác tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, góp phần khắc phục tình trạng thiếu giáo viên và nâng cao chất lượng giáo dục.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền thông tin về những kết quả nổi bật của ngành Giáo dục tỉnh sau sáp nhập.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và giảng dạy; phát triển giáo dục STEM, STEAM, khơi dậy tư duy sáng tạo của học sinh. Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các địa bàn khó khăn, từng bước thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các vùng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; bảo đảm mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng, chất lượng và hiện đại, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh tiếp tục phát triển.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình gặp mặt.

Lê Minh