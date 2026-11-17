Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhân Ngày truyền thống

Sáng 17/11, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026), đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhân Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Tiếp đón đoàn công tác, về phía Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác mặt trận và dân vận trong phương thức lãnh đạo của Đảng, là cầu nối vững chắc gắn kết ý Đảng với lòng dân.

Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian qua. Nổi bật là việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, hoạt động chăm lo cho người nghèo và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhân Ngày truyền thống.

Chia sẻ với những khó khăn bước đầu của đội ngũ cán bộ MTTQ sau khi thực hiện hợp nhất bộ máy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong giai đoạn mới, MTTQ các cấp cần tiếp tục đổi mới tư duy, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Đồng chí chỉ rõ, các phương thức lãnh đạo của Đảng có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ; mọi quyết sách của chính quyền chỉ thực sự đi vào cuộc sống và thành công khi có sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân thông qua công tác tuyên truyền, vận động.

Với hệ thống các hội, đoàn thể phủ rộng đến tận cơ sở, MTTQ giữ vai trò nòng cốt trong việc truyền tải, đưa các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh đến trực tiếp với từng người dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng lực lượng làm công tác mặt trận sẽ tiếp tục đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn tới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc cùng những ý kiến chỉ đạo, định hướng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy dành cho công tác mặt trận.

Báo cáo về kết quả hoạt động, đồng chí cho biết đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ thuộc phạm vi tham mưu trong chương trình công tác năm 2026; đồng thời chủ động rà soát, tổng hợp 11 nội dung trọng tâm để đề xuất đưa vào chương trình công tác năm 2027.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tiếp thu nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định: Tập thể lãnh đạo, cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện tốt sứ mệnh tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng vững mạnh, phát triển.

Đức Anh