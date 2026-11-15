Xóm Yên Thượng phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển

Ngày 15/11, xóm Yên Thượng, xã Mường Thàng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Dự, chung vui với cán bộ và Nhân dân trong xóm có đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Luyến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên tặng hoa chúc mừng xóm Yên Thượng.

Xóm Yên Thượng được thành lập trên cơ sở sáp nhập xóm Um và xóm Pheo (cũ), chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026. Xóm có diện tích tự nhiên 475,4ha, với 187 hộ, 866 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm 98,53%.

Đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, kế thừa tên gọi xã Yên Thượng (cũ) - địa danh gắn với khu di tích lịch sử Chùa Khánh và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên tặng quà chúc mừng xóm Yên Thượng nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự phối hợp của trưởng xóm, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, các phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai đồng bộ, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo Nhân dân.

Trong phát triển kinh tế, người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát huy tiềm năng đất đai và lao động. Thu nhập bình quân năm 2026 ước đạt 37,5 triệu đồng/người/năm. Toàn xóm hiện có 39 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm 20,85%, giảm 3,75% so với năm 2025.

Phong trào xây dựng nông thôn mới được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Trong năm, Nhân dân đóng góp trên 340 ngày công phát dọn đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường, sửa chữa công trình thủy lợi.

Các mô hình tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, đoạn đường phụ nữ tự quản, đoạn đường cựu chiến binh tự quản tiếp tục được duy trì. Đến nay, 96,7% số hộ có nhà ở kiên cố, 99,5% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia và 100% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các hộ gia đình chính sách của xóm Yên Thượng

Cùng với phát triển kinh tế, việc xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo an sinh xã hội được quan tâm. Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì. Công tác khuyến học, khuyến tài được chú trọng, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%. Năm 2026, toàn xóm có 175/187 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 93,6%. Nhân dân tích cực đóng góp các loại quỹ và hoạt động an sinh xã hội.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mường Thàng tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Ủy ban MTTQ xã Mường Thàng trao kinh phí xây dựng Nhà đại đoàn kết hỗ trợ hộ gia đình khó khăn về nhà ở của xóm Yên Thượng.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện các sở, ngành và địa phương đã trao nhiều phần quà có ý nghĩa cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn.

Mạnh Hùng