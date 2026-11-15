Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Trần Phú, xã Chí Tiên

Ngày 15/11, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự Ngày hội Đại đoàn kết gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại thôn Trần Phú, xã Chí Tiên.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm tặng hoa chúc mừng thôn Trần Phú.

Tặng hoa chúc mừng ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm ghi nhận những kết quả của thôn Trần Phú đã đạt được và nhấn mạnh đây là dịp để thắt chặt đoàn kết tình làng, nghĩa xóm, đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, biểu dương gương người tốt, việc tốt.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm phát biểu tại ngày hội.

Đồng chí đề nghị thôn tiếp tục củng cố đoàn kết, giúp nhau phát triển sản xuất, tạo việc làm; gắn xây dựng đời sống văn hóa với gìn giữ bản sắc dân tộc, phát huy phong tục tốt đẹp.

Đồng chí gợi ý thôn lựa chọn ít nhất một mô hình phù hợp để duy trì sau ngày hội, đưa hoạt động văn hóa thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Cùng với đó, phát huy dân chủ, giữ kỷ cương; triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn người dân tiếp cận thông tin chính thống; phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng.

Cấp ủy, chính quyền thôn cần sát dân, kịp thời giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn; hệ thống Mặt trận và các đoàn thể đổi mới vận động, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Cán bộ, đảng viên gương mẫu, nói đi đôi với làm, tạo đồng thuận trong Nhân dân.

Với 488 hộ, gần 1.800 nhân khẩu, thôn Trần Phú, xã Chí Tiên đã phát huy tinh thần đoàn kết trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 64,9 triệu đồng; hộ khá, giàu chiếm 80%. Thôn còn 7 hộ nghèo, giảm 1 hộ so với đầu năm; không còn nhà tạm, dột nát. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96%; thôn được công nhận danh hiệu Thôn văn hóa.

Dấu ấn đồng thuận thể hiện qua việc người dân hiến đất, công trình trên đất để xây dựng tuyến đường bê tông dài gần 2km, hiện đang triển khai. Bà con còn đóng góp hơn 15 triệu đồng lắp đặt tuyến điện chiếu sáng dài 700m, góp phần xây dựng đường làng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Gắn xây dựng đời sống văn hóa với chấp hành pháp luật, thôn duy trì các tuyến đường tự quản, thực hiện nếp sống văn minh; hòa giải thành công vụ việc mâu thuẫn ranh giới đất đai.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm và Bí thư Đảng ủy xã Chí Tiên tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tại ngày hội, UBND xã Chí Tiên công bố quyết định thôn văn hóa, triển khai mô hình thôn dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc tại thôn Trần Phú. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy xã đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên