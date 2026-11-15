Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Tổ dân phố An Ninh, phường Phú Thọ

Ngày 15/11, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố An Ninh, phường Phú Thọ. Ngày hội được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cho Tổ dân phố An Ninh.

Tổ dân phố An Ninh được sáp nhập từ hai khu dân cư An Ninh Thượng và An Ninh Hạ, hiện có 898 hộ với gần 3.000 nhân khẩu.

Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận đã phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết Nhân dân, tích cực triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự và phát triển kinh tế địa phương.

Nhân dân tích cực phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ và các ngành nghề sản xuất. Thu nhập bình quân đạt khoảng 70 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 75%; 100% hộ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,8%. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh, gần 100% hộ đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn ghi nhận, biểu dương những kết quả Tổ dân phố An Ninh đạt được; đồng thời đề nghị Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ phường Phú Thọ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các hộ nghèo.

Nhân dịp này, đồng chí Vũ Việt Văn cùng các đại biểu đã trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tổ dân phố An Ninh được công nhận danh hiệu Tổ dân phố văn hóa năm 2026. UBND phường Phú Thọ biểu dương, khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu.

Quang cảnh ngày hội.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố An Ninh phát động phong trào thi đua năm 2027, phấn đấu thu nhập bình quân đạt trên 80 triệu đồng/người/năm, không phát sinh hộ tái nghèo, 100% lao động có việc làm ổn định; tiếp tục xây dựng môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Tạ Thanh