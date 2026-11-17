Nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế đúng tiến độ đề ra

Chiều 17/11, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 tại Sở Nội vụ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu động viên các lực lượng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc cập nhật biên chế và vị trí việc làm theo chỉ đạo của Trung ương là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, mang tầm vóc như một “cuộc cách mạng” trong công tác tổ chức cán bộ. Đây là cơ sở gốc rễ để thực hiện tinh gọn bộ máy, xác định rõ số lượng nhân sự thừa, thiếu, chấm dứt tình trạng trùng lặp nhiệm vụ giữa các vị trí trong cùng một cơ quan.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường báo cáo một số nội dung công việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Phú Thọ hiện có quy mô biên chế đứng thứ 4 cả nước và đang tiến hành cập nhật đồng bộ vị trí việc làm cho cả 4 khối: Đảng, Mặt trận Tổ quốc, HĐND và UBND.

Trước khối lượng công việc lớn và áp lực thời gian, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực quyết tâm của các lực lượng tham gia, bao gồm cán bộ Sở Nội vụ, chính quyền các cấp và lực lượng sinh viên hỗ trợ từ Đại học Hùng Vương.

Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Để bảo đảm tiến độ công việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng nỗ lực lớn, quyết tâm cao, vượt qua khó khăn, phấn đấu đưa công việc về đích và hoàn thành nhiệm vụ theo đúng các mốc tiến độ đề ra.

Quang cảnh tại buổi làm việc.

Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, làm đầu mối điều phối cán bộ và tăng cường lực lượng hỗ trợ về công nghệ thông tin để triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Sở cần thường xuyên rà soát tình hình thực tế, kịp thời thống nhất các phương án xử lý các vấn đề nghiệp vụ, bảo đảm tính chính xác và hiệu quả trong quá trình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế.

Lê Hoàng