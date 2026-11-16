16/11/2026 14:04 GMT+7

baophutho.vn Văn hóa là cội nguồn làm nên bản sắc, là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại và trao truyền những giá trị tốt đẹp cho tương lai. Hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 hàng năm không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị truyền thống mà còn nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản dân tộc. Trên vùng đất cội nguồn Phú Thọ, những di sản văn hóa đặc sắc vẫn đang được cộng đồng gìn giữ, tiếp nối, góp phần làm nên dòng chảy bền bỉ của văn hóa Việt Nam.