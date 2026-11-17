Nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chiều 17/11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh tới 148 điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị.

Năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mục tiêu đề ra.

Hội đồng NVQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thành công “Ngày hội tòng quân” làm điểm cho Bộ Quốc phòng và Quân khu 2; tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, an toàn tuyệt đối, bàn giao đủ 6.095 công dân cho các đơn vị Quân đội và Công an, đạt 100% chỉ tiêu.

Đại tá Lương Thanh Hải - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Điểm nhấn nổi bật trong mùa tuyển quân năm 2026 là chất lượng chính trị và chuyên môn được nâng cao. Toàn tỉnh có 145 công dân nhập ngũ là đảng viên, tỷ lệ công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ đạt 43,7%.

Bước sang năm 2027, tỉnh Phú Thọ được Chính phủ giao tuyển chọn, gọi và bàn giao 6.183 công dân cho các đơn vị quân đội và công an.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, ngành, địa phương.

Để công tác tuyển quân năm 2027 đạt hiệu quả cao, đồng chí yêu cầu phát huy vai trò của các cấp ủy, chính quyền, nhất là trách nhiệm của Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS các xã, phường. Tuyệt đối không khoán trắng công tác tuyển quân cho cơ quan quân sự hay công an.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong toàn tỉnh.

Nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ nguồn công dân và xét duyệt nghiêm túc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh yêu cầu các cấp, ngành rà soát kỹ lưỡng nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, nhất là số đi học, đi làm xa hoặc thay đổi nơi cư trú; bảo đảm việc tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ đúng đối tượng, đúng pháp luật, minh bạch và tuyệt đối tránh tình trạng so bì giữa các gia đình.

Ngành Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và các địa phương tổ chức khám tuyển nghiêm túc, khách quan, chính xác, kiên quyết không để xảy ra sai sót.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Đổi mới phương thức tuyên truyền sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc vận động thanh niên và gia đình chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Chuẩn bị chu đáo công tác giao nhận quân và bảo đảm an toàn giao thông. Đảm bảo tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Đặc biệt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh lưu ý, cần chú trọng làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, nhà máy trên địa bàn để tư vấn, định hướng nghề nghiệp, kết nối việc làm ngay khi hoàn thành nghĩa vụ, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sát thực tiễn nhằm tháo gỡ khó khăn trong quản lý nguồn, công tác khám tuyển và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Đồng thời xem xét, thông qua danh sách tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ năm 2027; thống nhất các phương án tổ chức lễ giao nhận quân năm 2027.

Đinh Vũ