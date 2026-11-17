Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng thôn Kết Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Chiều 17/11, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2026 tại thôn Kết Bình, xã Yên Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao tặng hoa, quà chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết thôn Kết Bình.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và một số sở, ban, ngành, địa phương.

Các đại biểu trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng các hộ nghèo trên địa bàn xã Yên Sơn.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chúc mừng tại ngày hội.

Thôn Kết Bình có 246 hộ với 1.010 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Mường, Dao, Kinh cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm 85%. Năm 2026, cán bộ và Nhân dân trong thôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế rừng, chăn nuôi. Các ngành nghề vận tải, khai thác, chế biến nông - lâm nghiệp từng bước phát triển. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 35 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 29,2%.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao kinh phí hỗ trợ thôn Kết Bình tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Năm 2026, toàn thôn có 86,9% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc được chú trọng. Nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. 100% hộ dân thực hiện phân loại, tự xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Qua đó, góp phần củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Năm 2027, thôn Kết Bình phấn đấu trên 90% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật và chuyển đổi số vào sản xuất; duy trì vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, củng cố hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo gia đình chính sách, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển.

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình trao quà tặng hộ nghèo thôn Kết Bình.

Tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Kết Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân địa phương đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, di sản vô giá, là cội nguồn sức mạnh làm nên mọi thắng lợi của dân tộc Việt Nam, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”. Sức mạnh đại đoàn kết bắt nguồn từ những điều gần gũi, giản dị như tình làng, nghĩa xóm, sự sẻ chia, tinh thần tương thân, tương ái trong mỗi gia đình, khu dân cư; từ sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức Đảng, sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và sự đồng lòng của Nhân dân.

Ghi nhận, biểu dương những ý kiến đóng góp tâm huyết, thiết thực của đại diện Nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Những ý kiến tại ngày hội cho thấy, tinh thần các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và địa phương đã từng bước đi vào đời sống, gắn với nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của người dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Yên Sơn tiếp tục quán triệt, nắm vững tinh thần các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, cụ thể hóa thành những chương trình, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn; đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện.

Trong đó, chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào sản xuất, phát triển kinh tế; phát huy vai trò tự giác, tự nguyện của người dân trong xây dựng, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng đời sống.

Lãnh đạo xã Yên Sơn trao danh hiệu Thôn văn hóa tặng thôn Kết Bình và vinh danh các gia đình văn hóa tiêu biểu.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng đời sống lành mạnh; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong Nhân dân; đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, giúp người dân tiếp cận, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong đời sống.

Đặc biệt, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực sự gần dân, sát dân, thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân; triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tiết mục văn nghệ được dàn dựng đặc sắc, công phu mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và các đại biểu đã trao tặng 20 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnhchng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn xã; tặng 2 bộ máy tính cho 2 thôn Kết Bình và thôn Von Mỏ.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Kết Bình, xã Yên Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, địa phương cùng Nhân dân thôn Kết Bình.

Cũng tại ngày hội, Sở Tư pháp trao kinh phí hỗ trợ thôn Kết Bình tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; phường Hòa Bình và xã Yên Sơn tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; UBND xã Yên Sơn trao tặng danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu cho 12 hộ trong thôn Kết Bình.

Đức Anh