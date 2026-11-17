Điều chỉnh quy hoạch khu dân cư nông thôn mới kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao tại Tu Vũ và Cự Đồng

Chiều 17/11, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan báo cáo về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư nông thôn mới kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao trên địa bàn huyện Thanh Thủy và huyện Thanh Sơn (cũ), nay thuộc xã Tu Vũ và xã Cự Đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo, đồ án được phê duyệt có tổng diện tích 266,58ha, quy mô dân số khoảng 8.020 người. Phạm vi đề xuất điều chỉnh là toàn bộ phân khu A, diện tích 69,32ha; trong đó khoảng 50ha thuộc xã Tu Vũ, 19,32ha còn lại thuộc xã Cự Đồng. Phân khu B, có diện tích 197,26ha được giữ nguyên theo quy hoạch đã phê duyệt. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, dự kiến hoàn thành xây dựng, nghiệm thu trong quý IV/2030.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại hội nghị.

Phương án điều chỉnh tập trung sắp xếp vị trí, ranh giới các ô đất; phân bố công trình giáo dục, văn hóa, cây xanh, bãi đỗ xe phù hợp hơn; giữ lại tối đa nhà ở hiện hữu. Các hồ, kênh giữ nguyên theo địa hình, dòng chảy tự nhiên nhằm cải thiện tiêu thoát nước, hạn chế san gạt. Đơn vị tư vấn đã phối hợp với hai xã lấy ý kiến cộng đồng dân cư làm cơ sở hoàn thiện phương án.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến các sở, ngành, rà soát cơ sở pháp lý, bảo đảm phương án điều chỉnh phù hợp quy hoạch chung, định hướng phát triển đô thị và nhu cầu khai thác, sử dụng của chủ đầu tư và người dân.

Trong đó, cần làm rõ phương án đấu nối giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải; xác định địa điểm, quy mô, hạ tầng khu tái định cư cho người dân và phương án xử lý đối với diện tích đất nghĩa trang trong phạm vi dự án.

Đồng chí đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp rà soát từng vị trí điều chỉnh, nhất là nội dung về cây xanh và kết nối với các dự án lớn đang triển khai; hoàn thiện hồ sơ theo quy định, báo cáo UBND tỉnh.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên