Khảo sát công tác phổ cập giáo dục mầm non tại Phú Thọ

Chiều 23/11, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm khảo sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Công tác phổ cập giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh hiện có 213 trường mầm non, gồm 155 trường công lập, 58 trường ngoài công lập và 396 nhóm trẻ độc lập tư thục; mạng lưới trường học được bố trí tại 148 xã, phường, bảo đảm mỗi địa phương có ít nhất 1 trường mầm non.

T Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ Trịnh Thế Truyền phát biểu tại hội nghị.

Toàn tỉnh có 189.193 trẻ mầm non, trong đó 43.974 trẻ nhà trẻ và 145.219 trẻ mẫu giáo. Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đạt 40,25%, trẻ mẫu giáo đạt 98,56%; riêng trẻ 5 tuổi đạt 100%, trẻ 3 tuổi đạt 97,3% và trẻ 4 tuổi đạt 98,4%. Đội ngũ ngành mầm non có 24.723 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; toàn tỉnh có 9.121 phòng học, trong đó 97% phòng học kiên cố. Đặc biệt, toàn tỉnh có 150 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, chiếm 70,4%.

Đại diện phòng chuyên môn báo cáo kết quả công tác phổ cập giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

Sau sắp xếp mạng lưới, số trường mầm non công lập giảm từ 650 xuống còn 155 trường, đồng thời duy trì 442 phân hiệu và 438 điểm trường. Kết quả này góp phần tinh gọn đầu mối quản lý, bảo đảm mạng lưới giáo dục tiếp tục được duy trì, tạo nền tảng mở rộng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 6 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm, tham mưu hoàn thiện 3 nhóm chính sách, giải pháp trọng tâm: Hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn, chi trả cho nhân viên nấu ăn tại cơ sở giáo dục mầm non; xây dựng, hoàn thiện phần mềm và hệ thống cơ sở dữ liệu phổ cập giáo dục mầm non; đơn giản hóa quy trình phê duyệt và chi trả chính sách theo Nghị định số 277/2025/NĐ-CP.

Tại hội nghị, các thành viên đoàn công tác cùng đại diện các sở, ngành và đơn vị chuyên môn đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ, nhằm triển khai hiệu quả công tác phổ cập giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ đạt được trong triển khai công tác phổ cập giáo dục mầm non trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em vào năm 2028, bảo đảm thực chất, không chạy theo thành tích. Trong đó, tập trung rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp phù hợp với tình hình dân cư sau sắp xếp đơn vị hành chính; chuẩn hóa dữ liệu phổ cập, rà soát, bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bảo đảm các điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ.Đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phát huy vai trò đầu mối, chủ động tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; các sở, ngành liên quan phối hợp tháo gỡ khó khăn về kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất và chính sách. UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả phổ cập trên địa bàn, nắm chắc số trẻ trong độ tuổi, tăng cường vận động trẻ ra lớp, xây dựng lộ trình khắc phục các tiêu chí còn thiếu. Các cơ sở giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, bảo đảm an toàn trường học và thực hiện tốt các quy định về chuyên môn.Thứ trưởng nhấn mạnh, việc triển khai phải gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cấp, ngành, đơn vị; xác định rõ nhiệm vụ, nguồn lực và tiến độ thực hiện, bảo đảm mọi trẻ em trong độ tuổi đều có cơ hội tiếp cận giáo dục mầm non với điều kiện học tập, chăm sóc ngày càng tốt hơn.

Đức Anh