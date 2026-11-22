Tầm nhìn và hướng đi mới ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc

Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và sự phát triển của giáo dục nghề nghiệp, Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc không ngừng đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Với định hướng phát triển đa ngành, đa cấp học, nhà trường từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, hướng tới mục tiêu trở thành trường cao đẳng chất lượng cao.

Chuyển đổi theo yêu cầu thị trường lao động

Hiện nay, nhà trường đào tạo 63 mã ngành, nghề thuộc 5 lĩnh vực: Điện, điện tử; Cơ khí; Công nghệ thông tin - Kỹ thuật công nghiệp - Kinh tế; Dịch vụ, du lịch. Trong đó, có 11 ngành, nghề trọng điểm, gồm 6 ngành, nghề cấp quốc tế, 2 ngành, nghề cấp khu vực ASEAN và 3 ngành, nghề cấp quốc gia. Đồng thời, 11 ngành, nghề được tổ chức đào tạo theo chương trình chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của người học và doanh nghiệp.

Sinh viên Khoa Điện, Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc trong giờ thực hành.

Toàn trường hiện có gần 9.000 học sinh, sinh viên, được tổ chức thành 306 lớp. Trong đó, hệ cao đẳng có gần 2.900 người học, hệ đào tạo nghề hơn 3.400 người và hệ giáo dục THPT kết hợp học nghề khoảng 3.100 người.

Nhà trường có 362 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 5 tiến sĩ, 213 thạc sĩ, 136 cử nhân, kỹ sư và 60 giảng viên thỉnh giảng. Đội ngũ cán bộ, giáo viên cơ bản đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, được bố trí tại 17 khoa, phòng chức năng, bảo đảm phục vụ công tác quản lý và giảng dạy.

Cơ sở vật chất được đầu tư trên tổng diện tích 17,78ha, với 6 địa điểm đào tạo, hệ thống phòng học, phòng chức năng, xưởng thực hành cơ khí, điện và các khu vực phục vụ hoạt động thể chất. Thư viện có hơn 10.000 đầu sách; các phòng thực hành được trang bị máy móc, thiết bị và phần mềm chuyên ngành, tạo điều kiện để người học tiếp cận công nghệ, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. Đây là nền tảng để nhà trường triển khai phương thức đào tạo tích hợp, theo mô đun, tín chỉ, lấy người học làm trung tâm.

Mở rộng quy mô gắn với chất lượng đào tạo

Xác định chất lượng đội ngũ là yếu tố quyết định hiệu quả đào tạo, nhà trường chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ, giáo viên. Các điều kiện học tập, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị được quan tâm tạo điều kiện, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp.

Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc thực hành ứng dụng công nghệ thông tin tại lớp học.

Trong giảng dạy, nhà trường tập trung đổi mới chương trình, phương pháp và cách thức đánh giá; tăng thời lượng thực hành, gắn kiến thức với kỹ năng nghề nghiệp. Việc ứng dụng giáo án điện tử, xây dựng mô hình học cụ và thiết bị dạy học tự làm được đẩy mạnh. Qua đó, phát huy tính chủ động, sáng tạo, khả năng tư duy và tự học của học sinh, sinh viên.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được quan tâm, hướng tới ứng dụng trực tiếp vào giảng dạy và thực tiễn sản xuất. Năm học 2025-2026, nhà trường nghiệm thu thành công 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đề nghị nghiệm thu 4 đề tài; tổng hợp 6 đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ gửi Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, phê duyệt. Nhà trường có 3 giải pháp được công nhận sáng kiến cấp tỉnh, 68 sáng kiến cấp cơ sở. Tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2025 với 18 giải pháp, nhà trường có 9 giải pháp đạt giải, gồm 1 giải Nhất, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Hiệu quả đào tạo được thể hiện qua tỷ lệ người học có việc làm sau tốt nghiệp. Giai đoạn 2021-2025, trong gần 11.100 học sinh, sinh viên thuộc diện thống kê, có 9.428 người có việc làm, đạt khoảng 85%; riêng trình độ cao đẳng đạt khoảng 92,1%. Phần lớn người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề được đào tạo.

Tư duy mới, hướng đi mới

Phó Hiệu trưởng nhà trường Tạ Phúc Lợi cho biết: Thực hiện chiến lược phát triển thành trường cao đẳng chất lượng cao trong năm 2026 và những năm tiếp theo, nhà trường đặt mục tiêu nâng quy mô đào tạo lên từ 10.000-15.000 học sinh, sinh viên. Trong đó, phấn đấu có từ 5.000-7.000 sinh viên trình độ cao đẳng theo chương trình chất lượng cao, tương đương chuẩn quốc tế, khu vực và quốc gia.

Phòng thí nghiệm phục vụ hoạt động nghiên cứu của giáo viên, học sinh, sinh viên tại trường.

Để hiện thực hóa mục tiêu, nhà trường tập trung chuẩn hóa chương trình, giáo trình; đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực thực hành và gắn với chuẩn đầu ra. Hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên được khuyến khích; hợp tác với doanh nghiệp được tăng cường thông qua các mô hình “Doanh nghiệp trong trường học”, “Học kỳ tại doanh nghiệp”, tạo điều kiện để người học tiếp cận môi trường sản xuất, kinh doanh ngay trong quá trình đào tạo.

Cùng với đó, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện quản trị điện tử, cải cách hành chính; nâng cao năng lực quản lý, giám sát và kiểm định chất lượng. Công tác phát triển đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên thực hành và những người có kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp tiếp tục được chú trọng. Các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo hiện đại được khai thác, huy động nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển.

Giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc hướng dẫn sinh viên nghề Điện thực hành trên máy.

Với định hướng đổi mới toàn diện, lấy chất lượng đào tạo và khả năng đáp ứng thị trường lao động làm thước đo, Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong 12 trường thực hiện chức năng đào tạo thực hành nghề chất lượng cao, đồng thời đào tạo 10 ngành, nghề trọng điểm, trong đó có một số nghề tiệm cận trình độ quốc tế. Đây không chỉ là bước phát triển về quy mô mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy, phương thức quản trị và chất lượng đào tạo, góp phần cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật có tay nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Xuân Hùng