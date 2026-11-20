Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ gặp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 20/11, Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, phường Hòa Bình tổ chức gặp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) với chủ đề “Tôn sư trọng đạo”; biểu dương, khen thưởng các giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và học tập.

Thừa ủy quyền, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 2 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục năm học 2025-2026.

Trong không khí trang trọng, ấm áp, các đại biểu, thầy và trò nhà trường cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngày Nhà giáo Việt Nam, tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2025-2026, tỷ lệ học sinh có kết quả học tập, rèn luyện khá, tốt đạt 100%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%. Trường xếp thứ 4 toàn tỉnh về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; có 255 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 28 giải cấp quốc gia. Đặc biệt, có 4 học sinh đoạt giải Nhất Olympic Tiếng Nga, được cấp học bổng toàn phần du học tại Liên bang Nga; 123 học sinh đạt chứng chỉ quốc tế về ngoại ngữ, tin học.

Tiếp nối những thành tích đã đạt được, từ đầu năm học 2026-2027 đến nay, thầy và trò nhà trường tiếp tục ghi dấu ấn tại nhiều sân chơi trí tuệ, sáng tạo. Học sinh nhà trường đoạt giải Nhì Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI do Trung ương Đoàn tổ chức; giải Nhì Cuộc thi NextGen Innovator năm 2026; giải Nhì Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh. Tại cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh, nhà trường có 4 dự án đoạt giải, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích, trong đó có 2 dự án được lựa chọn tham gia cấp quốc gia.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình kỷ niệm.

Bên cạnh những thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, phong trào thể dục, thể thao cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026, kết thúc giai đoạn I cụm Hòa Bình, nhà trường giành 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng, đạt tổng số 204 điểm, tạm thời dẫn đầu khối các trường THPT tại cụm Hòa Bình.

Đội ngũ giáo viên không ngừng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy. Tại Hội thảo các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ XVIII năm 2026, giáo viên nhà trường đạt 5 giải ở nội dung viết chuyên đề và đề thi đề xuất các môn Lịch sử, Tiếng Nga, Tiếng Trung.

Tại chương trình gặp mặt, 2 giáo viên: Tô Thị Thanh Hà (môn Tiếng Anh), Kiều Vũ Mạnh (môn Sinh học) được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục năm học 2025-2026; 2 giáo viên: Nguyễn Tiến Dũng (môn Tin học), Lê Thị Hường (môn Ngữ văn) được trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ năm 2026.

Nhà trường cũng biểu dương đội tuyển học sinh gồm: Nghiêm Hoàng Anh Tuấn, Phạm Ngọc Minh Quân, Tống Vũ Minh Giang và Nguyễn Hoàng Gia Bảo do thầy giáo Phạm Đình Mẫn hướng dẫn, đoạt giải Nhì tại vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc.

Các giáo viên tiêu biểu, xuất sắc được khen thưởng tại chương trình.

Học sinh xuất sắc được khen thưởng tại chương trình.

Hồng Duyên