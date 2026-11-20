Xây dựng Trường Mầm non Hòa Bình trở thành trường học xanh - an toàn - thân thiện - hạnh phúc

Ngày 20/11, Trường Mầm non Hòa Bình (phường Hòa Bình) tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình dự, chúc mừng nhà trường.

Cùng dự có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND phường Hòa Bình; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh nhà trường.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho tập thể Trường Mầm non Hòa Bình.

Trong không khí vui tươi, ấm áp của ngày hội tri ân các nhà giáo, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và nhìn lại chặng đường nỗ lực phấn đấu, xây dựng, phát triển của nhà trường.

Trường Mầm non Hòa Bình được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 5 trường mầm non: Sơn Ca, Đồng Tiến, Quỳnh Lâm, Phương Lâm và Trung Minh.

Kế thừa truyền thống và những thành quả của các trường tiền thân, tập thể nhà trường đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động thích ứng với mô hình tổ chức mới, giữ vững nền nếp, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng và các đại biểu tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Hiện nay, trường có 5 phân hiệu, 2 điểm trường với 139 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 52 nhóm, lớp và 1.076 trẻ. Nhà trường chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, đổi mới phương pháp giáo dục, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giảng dạy; tăng cường phối hợp giữa gia đình và nhà trường, lấy sự an toàn và phát triển của trẻ làm trung tâm.

Với những kết quả đạt được, Trường Mầm non Hòa Bình vinh dự là một trong 5 trường mầm non của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2025-2026.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng ghi nhận, biểu dương những thành tích, sự nỗ lực, tâm huyết và trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, góp phần vào sự phát triển giáo dục và phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, các nghị quyết, chương trình hành động của tỉnh và phường về phát triển giáo dục.

Nhà trường tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy.

Đặc biệt, nhà trường cần quan tâm công tác nuôi dưỡng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng trường học xanh - an toàn - thân thiện - hạnh phúc; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng lễ kỷ niệm.

Đồng chí khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Bình sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà trường, ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy vai trò của các quỹ khuyến tài, khuyến học để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số. Đồng thời, quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Dũng đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ và tặng hoa chúc mừng tập thể Trường Mầm non Hòa Bình.

Hồng Duyên