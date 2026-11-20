Hành trình không rời xa bục giảng

Tháng 8/2026, sau khi Trường THCS Liên Bảo và Trường THCS Định Trung (phường Vĩnh Phúc) sáp nhập, thầy giáo Nguyễn Ngọc Tám, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THCS Định Trung, tự nguyện thôi giữ chức vụ quản lý để trở lại trực tiếp giảng dạy. Với thầy, được đứng lớp, đồng hành cùng học trò luôn là niềm đam mê và tâm huyết. Vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, thầy là 1 trong 8 giáo viên của tỉnh được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh, tặng Bằng khen.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Tám, Trường THCS Liên Bảo luôn chủ động tự học, tự bồi dưỡng, ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng.

Giữ lửa nghề từ tình yêu học trò

Trong giờ Ngữ văn của thầy Nguyễn Ngọc Tám, học sinh không chỉ nghe giảng, ghi chép mà còn được khuyến khích trao đổi, bày tỏ suy nghĩ và chủ động tìm lời giải cho các vấn đề đặt ra. Những em còn rụt rè được động viên thể hiện bản thân, những cách nghĩ khác biệt được khuyến khích chia sẻ. Cách tổ chức bài học gần gũi giúp học sinh tiếp thu kiến thức chủ động, mạnh dạn bày tỏ quan điểm.

Em Vũ Thảo Nhi, học sinh Trường THCS Liên Bảo chia sẻ: “Trong các tiết học của thầy Tám, em luôn cảm thấy hào hứng. Dù kiến thức có khó, thầy vẫn kiên trì chỉ bảo. Khi chúng em mắc lỗi, thầy luôn quan tâm, chia sẻ. Nhờ cách dạy của thầy, chúng em mạnh dạn nêu ý kiến, tích cực trao đổi và học hỏi lẫn nhau”.

Những tiết học Ngữ văn của thầy Tám luôn tạo sự hứng thú, khuyến khích học sinh chủ động trao đổi, phát biểu.

Với thầy Tám, dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là giáo dục nhân cách, giúp học sinh biết nhìn nhận thiếu sót và sửa chữa lỗi lầm. Em Nguyễn Minh Ngọc, học sinh lớp 6A5 bày tỏ: “Điều em biết ơn nhất ở thầy không chỉ là sự tận tụy trong giảng dạy mà còn là cách thầy dạy chúng em làm người. Khi học sinh mắc lỗi, thầy nhẹ nhàng chỉ bảo, giúp chúng em nhận ra và sửa chữa để trưởng thành hơn”.

Những tình cảm của học trò cũng là động lực để thầy gắn bó với nghề. Thầy Tám tâm sự: “Đến với nghề giáo có lẽ ban đầu là bởi cái duyên, nhưng gắn bó lâu dài lại xuất phát từ tình yêu thương học trò và niềm đam mê giáo dục”.

Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2002, thầy Tám tình nguyện lên công tác tại vùng cao Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Những năm tháng đầu đứng lớp ở nơi còn nhiều khó khăn đã bồi đắp tình yêu thương, sự kiên nhẫn và trách nhiệm với học trò. Năm 2005, thầy chuyển về công tác tại Trường THCS Minh Quang; năm 2015 công tác tại Trường THCS Tích Sơn, sau đó lần lượt giảng dạy tại Trường THCS Đồng Tâm và Trường THCS Định Trung (cũ).

Qua nhiều môi trường công tác, thầy luôn dành tâm huyết cho môn Ngữ văn. Theo thầy, mỗi tác phẩm văn học không chỉ cung cấp tri thức mà còn gửi gắm những bài học về cuộc sống, giúp học sinh biết yêu thương, sẻ chia và hoàn thiện nhân cách. Vì vậy, trong giảng dạy, thầy chú trọng khơi gợi cảm xúc, tạo điều kiện để học sinh tự khám phá, cảm nhận và thể hiện suy nghĩ.

Bền bỉ đổi mới, tận tâm với nghề

Trước yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và sự phát triển của công nghệ số, thầy Tám chủ động tự học, tự bồi dưỡng, ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng. Các hoạt động thảo luận nhóm, trao đổi, trình bày quan điểm được chú trọng, giúp học sinh phát huy tính chủ động, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và hợp tác.

“Tôi quan niệm người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giữ vai trò tổ chức, định hướng và truyền cảm hứng học tập cho học sinh” - thầy Tám chia sẻ.

Thầy Tám tích cực dự giờ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ sáng kiến chuyên môn với đồng nghiệp.

Tinh thần trách nhiệm và niềm say mê nghề nghiệp được thể hiện qua những kết quả trong công tác chuyên môn. Năm 2022, thầy đạt giải Nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, giải Khuyến khích cấp tỉnh; năm 2023 tiếp tục đạt giải Nhất Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở và cấp tỉnh. Thầy 7 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; có 1 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh, 5 sáng kiến cấp thành phố cùng nhiều hình thức khen thưởng khác.

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng giờ dạy, thầy còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến với đồng nghiệp. Cô Nguyễn Cẩm Mỹ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Liên Bảo phụ trách phân hiệu Định Trung cho biết: “Thầy Tám luôn quan tâm đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin và tìm tòi các mô hình giáo dục mới. Nhà trường chú trọng giáo dục STEM, khuyến khích giáo viên, học sinh nghiên cứu, sáng tạo. Học sinh Trường THCS Liên Bảo (cũ) đã đạt giải Nhất quốc gia Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm học 2024-2025”.

Năm học 2024-2025, thầy Tám được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường THCS Định Trung. Trên cương vị quản lý, thầy tiếp tục quan tâm hoạt động chuyên môn, hỗ trợ giáo viên và đồng hành cùng học sinh trong các cuộc thi. Kết quả học sinh nhà trường giành 2 giải Nhất quốc gia ở các cuộc thi về an toàn giao thông và ý tưởng khởi nghiệp; cô giáo Nguyễn Thị Phượng đạt giải Nhất quốc gia Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”.

Tháng 8/2026, khi Trường THCS Liên Bảo và Trường THCS Định Trung sáp nhập, thầy Tám tự nguyện thôi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng để trở lại trực tiếp giảng dạy tại Trường THCS Liên Bảo. Quyết định này xuất phát từ mong muốn được gần gũi học sinh, trực tiếp truyền đạt kiến thức, nắm bắt tâm tư và theo sát sự tiến bộ của từng em.

Ngoài giờ lên lớp, thầy Tám luôn gần gũi, lắng nghe và quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của học sinh.

Sự đồng hành của gia đình cũng là điểm tựa để thầy yên tâm công tác. Người vợ cùng nghề giáo luôn thấu hiểu, chia sẻ những vui buồn trong công việc. Niềm vui gia đình thêm trọn vẹn khi con gái lớn vừa trúng tuyển Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, lựa chọn nối tiếp nghề nghiệp của bố mẹ.

Từ những năm tháng tình nguyện ở vùng cao đến khi đảm nhiệm công tác quản lý rồi trở lại bục giảng, thầy Nguyễn Ngọc Tám luôn bền bỉ với nghề giáo. Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thầy là 1 trong 8 giáo viên tỉnh Phú Thọ và 327 cán bộ, giáo viên trên cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh, tặng Bằng khen.

Sự ghi nhận ấy là phần thưởng xứng đáng cho quá trình cống hiến, nhưng với thầy, niềm vui giản dị là được đứng lớp, được học trò tin yêu và chứng kiến các em trưởng thành. Dù ở cương vị nào, bục giảng vẫn luôn là nơi thầy gửi gắm tâm huyết và tình yêu nghề.

Thúy Hường