Trường THCS Trần Nguyên Hãn đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Sáng 19/11, Trường THCS Trần Nguyên Hãn (xã Sơn Đông) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Dự và chúc mừng nhà trường có đồng chí Nguyễn Phú Sơn – Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo địa phương, các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh nhà trường.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Phú Sơn trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Trường THCS Trần Nguyên Hãn.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Phú Sơn tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Được thành lập năm 1963 trên mảnh đất Quan Tử giàu truyền thống hiếu học, trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Trần Nguyên Hãn không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, trở thành một trong những điểm sáng của giáo dục địa phương.

Đặc biệt, năm học 2026–2027 đánh dấu bước chuyển mới khi bốn trường THCS, gồm Trần Nguyên Hãn, Triệu Đề, Cao Phong và Đình Chu được hợp nhất, với 1 trường chính và 3 phân hiệu.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Phú Sơn trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Năm học 2025–2026, nhà trường tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác giáo dục. Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, trường xếp thứ 49/627 trường THCS toàn tỉnh, duy trì vị trí tốp 3 các trường THCS của huyện Lập Thạch (cũ). Những kết quả này tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục và hiệu quả phương châm dạy thực chất, học thực chất của nhà trường.

Lãnh đạo xã Sơn Đông tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy giáo Lê Thanh Bình - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Nguyên Hãn nhấn mạnh: Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đối với nhà trường, Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay càng thêm ý nghĩa khi bước vào giai đoạn phát triển mới sau sắp xếp. Việc hợp nhất không chỉ là sự thay đổi về tổ chức mà còn là sự hội tụ, kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp, kinh nghiệm và truyền thống của các nhà trường; hướng tới xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất, kỷ cương và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

Ban Giám hiệu nhà trường khen thưởng các học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Nhân dịp này, Trường THCS Trần Nguyên Hãn vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những thành tích và những nỗ lực bền bỉ của tập thể nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ trao 20 xe đạp tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.

Phát huy thành tích đạt được, thời gian tới, nhà trường tiếp tục chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, kỷ cương; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần xây dựng Trường THCS Trần Nguyên Hãn ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống và phần thưởng cao quý được trao tặng.

Các đại biểu và tập thể giáo viên nhà trường tại chương trình kỷ niệm.

Lê Minh