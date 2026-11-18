Ấm áp tình thầy nơi vùng cao

Ở vùng cao, mỗi ngôi trường lưu giữ những câu chuyện riêng về hành trình đưa con chữ đến với học trò. Từ Kim Thượng, Mường Chiềng đến Hang Kia, phía sau mỗi học sinh vẫn đều đặn đến lớp là sự chở che, nhẫn nại của thầy cô.

Giáo viên Trường PTDT bán trú THCS Kim Thượng, xã Xuân Đài hướng dẫn học sinh trong giờ học.

Tại Trường PTDT bán trú THCS Kim Thượng, xã Xuân Đài, mô hình bán trú được triển khai từ năm học 2021-2022, giúp học sinh người Dao, người Mường ở các bản xa có nơi ăn, ở ổn định. Năm học 2026-2027, trường có hơn 440 học sinh cùng 26 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Với những em lần đầu xa cha mẹ, thầy cô hướng dẫn từ cách sắp xếp đồ dùng, chăm sóc bản thân đến duy trì nền nếp học tập. Sau giờ lên lớp, giáo viên tiếp tục tổ chức giờ tự học, theo dõi sức khỏe, nắm bắt hoàn cảnh từng em để kịp thời hỗ trợ, giúp các em dần quen với cuộc sống xa nhà và yên tâm học tập.

Thầy giáo Lỗ Quốc Tài - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Kim Thượng xác định bán trú là môi trường giáo dục gắn việc học kiến thức với rèn kỹ năng sống và tính tự lập. Điều nhà trường hướng tới là để mọi học sinh, dù ở bản xa hay hoàn cảnh khó khăn, đều được học tập trong môi trường an toàn, có nền nếp và tiến bộ qua từng năm.

Ở Trường THPT Mường Chiềng, xã Đức Nhàn, 98% học sinh là người dân tộc thiểu số, khoảng 85% phải ở trọ vì nhà xa. Suốt 20 năm công tác ở vùng cao, thầy Đinh Văn Nguyện đã nhiều lần cùng đồng nghiệp tìm đến các gia đình khó khăn, động viên học sinh tiếp tục việc học. Cô giáo Nguyễn Thị Trang quê ở xã Lập Thạch, cách trường hơn 130km; chồng công tác xa, hai con nhỏ ở quê, cô vẫn chọn gắn bó với học sinh Mường Chiềng. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng cùng dành sự tận tâm cho những học trò cần được nâng đỡ.

Tại điểm trường Thung Mài của Trường TH&THCS Hang Kia, xã Pà Cò, nhiều học sinh gặp trở ngại về tiếng Việt. Gần 30 năm gắn bó với điểm trường, thầy Khà A Tếnh vừa dạy học, vừa đến từng gia đình vận động trẻ ra lớp. Cô giáo Giàng Thị Sao kết hợp tiếng Việt, tiếng Mông, hình ảnh và cử chỉ trong bài giảng, đồng thời hướng dẫn phụ huynh thường xuyên giao tiếp với con bằng tiếng phổ thông. Sự kiên nhẫn của thầy cô giúp tiếng Việt trở nên gần gũi, để học sinh hiểu bài và tự tin hơn khi đến lớp.

Từ Kim Thượng, Mường Chiềng đến Hang Kia, mong mỏi lớn nhất của thầy cô là học trò không dừng bước trước hoàn cảnh, đủ tự tin đi tiếp để có một tương lai tươi sáng.

Nguyễn Yến