Học sinh Phú Thọ giành giải cao tại cuộc thi AIROC 2026

Ngày 15/11, tại Trường THCS New School, thành phố Hà Nội, vòng chung kết toàn quốc khu vực miền Bắc Cuộc thi AIROC 2026 diễn ra với sự tham gia của gần 700 học sinh đến từ gần 50 trường trên địa bàn miền Bắc.

Đội tuyển học sinh Trường THCS Thanh Miếu tự hào nhận Giải Nhất bảng Cao cấp (Innovator).

Ở bảng Cao cấp (Innovator), Trường THCS Thanh Miếu (phường Thanh Miếu) giành 1 giải Nhất với đội thi gồm các em Ngô Đông Quyền, Nguyễn Minh Sang và Hoàng Tú Linh. Trường THCS Thượng Long (xã Thượng Long) giành 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.

Tại bảng Ưu tú (Master), Trường THPT Chuyên Hùng Vương (phường Việt Trì) đạt thành tích nổi bật với 3 giải Nhì và 3 giải Ba. Trường THPT Công Nghiệp (phường Hòa Bình) giành 1 giải Nhì; Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc (phường Vĩnh Phúc) giành 1 giải Ba.

Những kết quả trên là sự ghi nhận đối với niềm say mê nghiên cứu, tinh thần chủ động khám phá công nghệ của học sinh, cũng như sự tận tâm hướng dẫn của đội ngũ giáo viên và sự quan tâm của các nhà trường trong tổ chức hoạt động giáo dục STEM.

Đặc biệt, ngày 29/11 tới, tỉnh Phú Thọ sẽ trở thành điểm hẹn của các đội tuyển đến từ Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines và Ấn Độ tại vòng chung kết quốc tế Cuộc thi AIROC 2026. Đây không chỉ là cơ hội để học sinh trong tỉnh giao lưu, học hỏi, tranh tài với bạn bè quốc tế mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Đất Tổ năng động, sáng tạo, quan tâm phát triển giáo dục và khoa học công nghệ.

AIROC 2026 là sân chơi công nghệ dành cho học sinh, tập trung vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và robot. Thông qua các thử thách, học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức liên môn, kỹ năng lập trình, thiết kế và vận hành robot, đồng thời tiếp cận những xu hướng công nghệ mới như AIoT, bản sao số (digital twin) và tự động hóa.

Thành tích tại vòng thi khu vực miền Bắc là động lực để các đội tuyển học sinh Phú Thọ tự tin bước vào sân chơi quốc tế, tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học, làm chủ công nghệ và khát vọng hội nhập.

Hạnh Thúy